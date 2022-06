Berlusconi prêt à faire un splendide cadeau au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de donner un nouveau souffle à l’effectif parisien, Luis Campos aimerait se séparer de Mauro Icardi et le remplacer par Gianluca Scamacca.

Selon les informations divulguées mardi par Le Parisien, un accord est imminent entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca, lequel devrait se conclure début juillet. Très prometteur, l’international italien de 23 ans sera un joli renfort pour le club de la capitale, qui doit maintenant dégraisser en attaque pour lui faire de la place. On le sait, Neymar ne sera pas retenu en cas de belle proposition et il n’est pas impossible que le Brésilien rebondisse en Premier League. Inexistant cette saison, Mauro Icardi est également sur la liste des joueurs indésirables. L’international argentin, bien accroché au salaire XXL qui est le sien à Paris, n’est pas vraiment sur le départ. Il garde pourtant une belle cote en Italie, où il a empilé les buts sous les couleurs de l’Inter Milan.

Monza, l'improbable destination d'Icardi ?

Ces dernières semaines, le nom de Mauro Icardi a circulé dans les clubs les plus prestigieux d’Italie, de la Roma à la Juventus Turin en passant par Naples. Mais pour l’heure, tous ces intérêts ne se sont pas matérialisés par des offres concrètes. Et à en croire les informations de la presse italienne, un club bien moins huppé de la Série A pourrait en profiter pour tenter sa chance. Il s’agit de Monza, promu en Serie A, et qui n’est autre que le club d’un certain Silvio Berlusconi. Interrogé par Sport Mediaset, son fidèle lieutenant Adriano Galliani a évoqué la piste de Mauro Icardi pour Monza. « Ce sont des joueurs qui ont des salaires et représentent un coût hors de portée, mais je ne me rappelle pas avoir dit que c'était impossible » a lâché le dirigeant italien, qui semble bel et bien s’intéresser à Mauro Icardi dans l’optique de la saison prochaine. Reste que malgré les moyens financiers de Berlusconi, on imagine mal un promu en Série A casser sa tirelire en offrant près d’un million d’euro par mois à Mauro Icardi, ce qui correspond à son salaire au PSG. Le Qatar peut tout de même y croire, après tout cela ne coûte rien.