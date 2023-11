Banni par le PSG, Ekitike est le chouchou d'Eto'o

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Acheté définitivement cet été par le PSG pour 35 millions d'euros, Hugo Ekitike n'a quasiment pas joué de la saison. Cela n'empêche pas Samuel Eto'o de faire le forcing pour incorporer l'ancien rémois à la sélection camerounaise au plus vite.

En une année, Hugo Ekitike est passé du statut de futur successeur de Mbappé à paria au PSG. Recruté au Stade de Reims en prêt, il n'a pas convaincu sportivement comme dans l'attitude. Le PSG a du l'acheter définitivement contre 35 millions d'euros cet été mais les Parisiens voulaient lui trouver une porte de sortie au dernier mercato, même en prêt. Malheureusement pour eux, Ekitike a refusé d'aller à Francfort notamment. Un refus de dernière minute qui n'a pas plu aux dirigeants parisiens et depuis Ekitike compte son temps de jeu sur les doigts des mains. Il n'a disputé que 8 minutes contre Lorient, au moment où Mbappé était privé de match pour cause de refus de prolonger son contrat.

Ekitike international camerounais pour la CAN 2024 ?

Il faut dire que la concurrence au PSG est bien plus forte et nombreuse que la saison dernière. Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont arrivés à Paris, rendant Hugo Ekitike inutile dans l'esprit de Luis Enrique. Sa cote au mercato ne risque pas de remonter en devenant invisible des recruteurs. Cependant, il reste populaire chez Samuel Eto'o. Le célèbre président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) veut convaincre l'ancien rémois de rejoindre les rangs des Lions Indomptables et au plus vite.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Samuel Eto’o va rencontrer Hugo Ekitike pour le convaincre de jouer avec les lions indomptables du Cameroun dès la prochaine CAN. 🇨🇲✨



L’option est clairement sur la table, malgré le temps de jeu depuis août dernier. 🔴🔵❌ pic.twitter.com/S43xHT1K2x — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 18, 2023

En effet, selon le média Sports Zone, Eto'o va rencontrer Ekitike dans les prochains jours pour qu'il rejoigne définitivement le Cameroun. Le temps presse car Eto'o le veut pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Ancien joueur de l'Equipe de France U20, l'attaquant du PSG peut devenir international A du Cameroun. Le challenge peut être intéressant alors qu'il manque de compétition au PSG, ce qui n'effraie pas Samuel Eto'o. Surtout, la CAN peut constituer une vitrine intéressante pour les clubs étrangers en vue des prochains mercatos.