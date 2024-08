Avantage PSG pour Kingsley Coman

La piste Kingsley Coman est de plus en plus sérieuse pour le PSG. Le club de la capitale n’a pas encore envoyé d’offre au Bayern Munich, mais l’international français est lui décidé à revenir dans son club formateur.

Inactif en début de mercato, le Paris Saint-Germain a passé la seconde sur le marché des transferts. Après avoir finalisé la signature de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne pour 70 ME bonus compris, le champion de France en titre a grandement avancé sur le dossier Désiré Doué. Un accord a été trouvé entre le PSG et le milieu offensif du Stade Rennais, et Nasser Al-Khelaïfi doit maintenant s’entendre avec ses homologues bretons sur le montant du transfert, qui devrait logiquement approcher les 60 ME. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a devancé le Bayern Munich, qui avait également fait de Désiré Doué l’un de ses choix prioritaires à ce poste de milieu offensif.

🚨🔴 In case he would leave FC Bayern until Deadline Day, Kingsley #Coman would like to join Paris Saint-Germain!



As revealed, there were already loose talks between the clubs but at this stage it’s not advanced because of the impending signing of Désiré #Doué.



Barcelona… pic.twitter.com/YJBQeC6yZM