Aurélien Tchouaméni au PSG, le Qatar insiste ‍!

Par Corentin Facy

Déjà très intéressé par Aurélien Tchouaméni lorsque l’international français jouait encore à Monaco, le PSG a toujours un œil sur le milieu de terrain du Real Madrid. Mais il faudra un exploit pour le déloger de la Casa Blanca.

En juillet 2022, le Real Madrid réalisait un très gros coup en s’attachant les services d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco pour la coquette somme de 80 millions d’euros. A l’époque, l’international tricolore était la cible de plusieurs grands clubs européens… dont le Paris Saint-Germain. Systématiquement en quête de l’homme providentiel au poste de numéro six, le PSG avait jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni… en vain.

Le PSG est venu aux renseignements pour Tchouaméni

Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a finalement choisi le Real Madrid, où il a alterné le bon et le moins bon lors de sa première saison en finissant le championnat sur le banc. Mais désormais, Aurélien Tchouaméni est une pièce maîtresse de Carlo Ancelotti, un titulaire indiscutable au sein du 4-4-2 en losange de l’entraîneur italien du Real Madrid. Malgré tout, le Paris SG reste très intéressé par un potentiel transfert de Tchouaméni à l’avenir. C’est ainsi que selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont pris des renseignements auprès du Real Madrid sur la faisabilité d’un potentiel transfert du joueur l’été prochain.

Le PSG n’est pas le seul club à être venu aux renseignements car le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool ont également manifesté leur intérêt pour le milieu défensif de 23 ans. Mais à en croire les échos du journaliste turc, le Real Madrid a répondu la même chose à tous les clubs, à savoir qu’il était impossible que Tchouaméni soit vendu lors du prochain mercato et cela peu importe la somme proposée. A l’heure où Kroos et Modric sont proches de raccrocher les crampons, le Real Madrid tient plus que jamais à sa jeune génération dorée et a déclaré intransférables Tchouaméni, Camavinga, Valverde ou encore Bellingham. Le PSG peut donc définitivement passer à autre chose…