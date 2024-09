Asensio viré, le PSG énerve Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire au PSG en ce début de saison, Marco Asensio a les faveurs de son entraîneur Luis Enrique. Et pourtant, l’attaquant espagnol aurait pu quitter le club de la capitale dans le money-time du mercato.

Très apprécié par Luis Enrique, Marco Asensio réalise un début de saison prometteur avec le Paris Saint-Germain. Auteur d’un but et d’une passe décisive lors des trois premiers matchs de championnat, l’ex-attaquant du Real Madrid est le choix n°1 de son entraîneur pour compenser la grave blessure à la cheville de Gonçalo Ramos. Dimanche soir à Lille, sa complicité avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola a sauté aux yeux et confirme que Marco Asensio passe devant Randal Kolo Muani dans l'esprit de Luis Enrique au poste de numéro neuf. Malgré cela, un départ de l’ancien joueur du Real Madrid a été évoqué en interne au cours des dernières heures du mercato.

L’information de Give Me Sport en Angleterre a de quoi surprendre, mais le média britannique affirme que le Paris Saint-Germain a proposé les services de Marco Asensio à Arsenal dans la dernière ligne droite du mercato. A la recherche d’un attaquant avant de finalement miser sur Raheem Sterling, le club londonien s’est vu proposer les services du joueur espagnol du PSG. Arsenal n’est pas le seul club anglais qui s’est vu offrir Marco Asensio sur un plateau puisque le joueur a également été proposé à Manchester United. Mais ni Mikel Arteta ni Erik Ten Hag n’ont répondu favorablement au Paris Saint-Germain, qui souhaitait visiblement se délester du salaire imposant de Marco Asensio, peut-être pour foncer sur Victor Osimhen dans la dernière ligne droite du mercato.

Asensio proposé en Angleterre en fin de mercato ?

Quoi qu’il en soit, l’information aura sans doute agacer Luis Enrique, qui avait fait comprendre à ses dirigeants depuis le début du mercato qu’il n’était pas intéressé par le recrutement d’un avant-centre, qu'il s’agisse de Victor Osimhen ou d’un autre joueur. Au contraire, « Lucho » adore Marco Asensio et si, comme le dit la presse anglaise, le PSG a tenté de s’en débarrasser, il y a fort à parier que l’ancien entraîneur du FC Barcelone va hausser le ton en interne. Car bien que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi soient les décisionnaires finales en période de mercato au PSG, aucun deal ne doit être conclu sans la validation de Luis Enrique. Or sur ce coup, il semblerait que l’entraîneur espagnol n’ait pas été consulté.