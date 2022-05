Antony se pose à Paris, le PSG sur un gros coup !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG travaille déjà sur plusieurs pistes en vue de cet été, et l’un des joueurs concernés est actuellement à Paris avec son agent.

De quoi donner des premiers frissons aux supporters du PSG, excédés par cette saison qui vient de se terminer, et par le possible départ de la grande satisfaction de l’exercice : Kylian Mbappé. L’idée de voir l’effectif être rajeuni par l’apport de joueurs avec encore une belle marge de progression a du sens pour un PSG qui a beaucoup recruté de joueurs expérimentés ces dernières années. Parmi les cibles cités dernièrement, l’ailier de l’Ajax Amsterdam Antony Santos s’est posé à Paris ce jeudi 12 mai, en compagnie de son frère et agent. Ce dernier n’a bien évidemment pas précisé la nature précise de sa venue dans la capitale française, mais le hashtag carrière placé après le post ne laisse pas beaucoup de doute sur sa volonté d'en savoir plus sur son avenir sportif. Surtout qu'ESPN avait annoncé depuis quelques semaines l’intensité accrue des négociations entre le Brésilien révélé à Sao Paulo et le PSG.

Jusqu'à 60 millions d'euros

Arrivé à Amsterdam en 2020, le numéro 11, âgé de 22 ans, a encore trois ans de contrat avec le club néerlandais. Forcément, son transfert ne sera pas donné puisqu’il se monterait à plus de 45 millions d’euros selon les informations du média sportif américain. Ce dernier évoque même des bonus pouvant faire monter le deal à quasiment 60 millions d’euros pour l’Ajax Amsterdam, habitué à très bien vendre ses pépites. Mais Leonardo est persuadé que la signature de cet ailier droit gaucher, qui a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en Eredivisie cette saison, peut donner un nouvel élan au Paris SG. Et peut-être devancer la piste Ousmane Dembélé, qui s’enlise légèrement puisque le champion du monde français ne regarde plus vraiment du côté de Paris, mais tente de négocier une prolongation de contrat avec le FC Barcelone.