Ander Herrera adore Paris et fait pleurer le PSG

Par Marc Verti

Considéré comme indésirable au PSG, Ander Herrera ne compte pas bouger d'un pouce. Profitant d'un cadre de vie plus qu'agréable et d'un salaire conséquent, l'Espagnol veut aller au bout de son contrat.

Herrera parti pour faire comme Kurzawa la saison dernière ? Ça en a tout l'air. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des indésirables du PSG. Au même titre que Draxler, Kehrer, Icardi, Diallo ou Gueye. Néanmoins, cela ne semble pas préoccuper plus que ça l'Espagnol. Avec un salaire de 650 000 euros par mois, Herrera figure au quinzième rang des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Il profite également d'un confort de vie très agréable, s'étant parfaitement acclimaté avec sa famille au charme de la vie parisienne. Forcément, pour faire partir le joueur de 32 ans, Luis Campos va devoir se démêler corps et âme pour lui trouver une porte de sortie suffisamment convenable pour qu'il accepte de partir du PSG. Mais pour l'instant, Ander Herrera est très bien à Paris même s'il ne s'entraîne plus avec le groupe professionnel depuis déjà 3 semaines.

Herrera ne fera pas de cadeaux au PSG

Le PSG souhaite se débarrasser de Herrera pour plusieurs raisons. Déjà, Christophe Galtier souhaite avoir un groupe de seulement 23 joueurs, ne gardant que des valeurs sûres. Actuellement, le PSG dispose de 31 joueurs et devrait très bientôt enregistrer l'arrivée de Fabian Ruiz, encore un milieu de terrain. Herrera est prévenu, cette saison, il ne jouera pas. Mais sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale, l'ancien joueur de Manchester United préfère couler des jours paisibles à Paris qui se démène tant bien que mal pour recevoir des offres de transfert. En juin, Herrera avait clamé son amour à la ville auprès du journal As, laisser croire qu'il ne voulait pas bouger. « Ça fait trois ans, et je suis content (…). Aussi exigeant que je sois envers moi-même, je veux continuer et profiter d’un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l’univers. J’aime le quotidien, la ville et mes coéquipiers. Ma famille est heureuse et je veux continuer » a confié le joueur qui est bradé par son club pour partir le plus vite possible. Récemment, seul l'Athletic Bilbao a fait par de son intérêt. Ce dossier risque de rendre fou Luis Campos pendant encore très longtemps.