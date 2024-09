Alerte au PSG, Arsenal peut frapper fort

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

A quelques jours de l’affrontement entre les deux équipes en Ligue des Champions, Arsenal a une nouvelle fois montré sa plus grosse qualité lors de sa victoire en Premier League contre Leicester ces dernières heures.

Ce mardi 30 septembre, Arsenal et le Paris Saint-Germain se retrouvent à l’Emirates Stadium pour disputer leur premier véritable test de la saison en Ligue des Champions. Une affiche qui fait saliver les supporters des deux équipes, d’autant qu'elles sont en forme en ce début de saison, se montrant invaincues depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024/2025. Le PSG a dominé Rennes (3-1) tandis que les Gunners ont pris le meilleur sur Leicester (4-2) avec les deux buts de la victoire inscrits dans le temps additionnel de la rencontre. Au cours de cette partie, les joueurs de Mikel Arteta ont encore montré leur plus grosse qualité qui leur a permis de remporter ce match à l’arrache. En effet, c’est sur un corner que Leandro Trossard a provoqué un but contre son camp pour le troisième but des siens. Les coups de pied arrêtés sont d’ailleurs devenus la spécialité d’Arsenal depuis quelques temps.

Arsenal aime les phases arrêtées, le PSG est prévenu

Depuis le début de saison dernière, Arsenal a inscrit 23.3% de ses buts sur coups de pieds arrêtés 🤯



En comparaison avec les autres grands clubs :

🇫🇷 PSG - 9%

🇪🇸 Real Madrid - 11.6%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City - 15%

🇩🇪 Bayern Munich - 15.9%



On sait déjà quel domaine du jeu il…

Comme le rapporte le compte X Data’Scout, Arsenal a inscrit plus de 23% de ses buts depuis le début de la saison dernière sur phase arrêtée, devançant le Bayern Munich et Manchester City dans cette statistique. De son côté, le PSG a inscrit 9% de ses réalisations depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc dans une telle situation. Les Gunners sont particulièrement décisifs sur corner ces dernières semaines, puisqu’avant la rencontre de ce samedi à domicile contre le promu Leicester, ils avaient déjà marqué de cette façon sur la pelouse des Citizens la semaine dernière puis le week-end précédent lors du North London Derby à Tottenham. La défense parisienne est prévenue. Avec les grands gabarits que sont William Saliba et Gabriel notamment, Arsenal possède de sérieux arguments que le Paris Saint-Germain va devoir tenir pour se donner une chance de faire un résultat sur le terrain du quart de finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions.