Al-Khelaifi confirme, une partie du PSG est à vendre

48 heures après l'annonce d'une offre d'achat de 10% du capital du PSG par un fonds d'investissement américain, Nasser Al-Khelaifi confirme qu'une réflexion est en cours sur ce sujet.

Bien évidemment actuellement au Qatar, où il assiste à la Coupe du Monde de football, le président du Paris Saint-Germain était l'invité ce lundi de TalkSport, le média anglais étant installé à Doha pour toute la durée du Mondial 2022. Mais s'il a répondu à des questions sur la compétition, et fait part de son étonnement de voir comment le pays hôte était traité avec mépris dans la presse occidentale, Nasser Al-Khelaifi a également évoqué le PSG. Et il a notamment évoqué la position du Qatar, propriétaire du club de Ligue 1 à travers Qatar Sports Investments (QSI). L'occasion pour le patron des champions de France de lâcher une petite phrase qui va évidemment faire du bruit. En effet, le président du club de la capitale a confirmé qu'une réflexion était en cours avec l'Emir du Qatar au sujet de la possible vente d'une partie minoritaire du capital du PSG au moment où ce sujet est subitement devenu d'actualité.

