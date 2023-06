Al-Khelaïfi démasqué, le PSG n’a aucun projet

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme souvent après une saison décevante, le Paris Saint-Germain évoque une révolution et le lancement d’un nouveau projet. Mais au fil des années, le discours des dirigeants parisiens ne passe plus.

Le Paris Saint-Germain reste-t-il attractif sur le marché des transferts ? La question mérite d’être posée après tant d’échecs en Ligue des Champions ces dernières années. Même avec des joueurs du calibre de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, les Parisiens n’ont pas atteint leur objectif. Pire encore, le traitement réservé aux stars a de quoi refroidir les cibles potentielles. Dans ce contexte, le projet du club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi perd en crédibilité.

🗣💬 "On parle de projet, mais c'est pour faire joli. En réalité, c'est la gouvernance des chiffres et des agents. Les joueurs sont des mercenaires et ils ont bien raison"@DDouillet ne croit plus que le projet érigé par le PSG parvienne encore à convaincre et à attirer. pic.twitter.com/IKDMPTo311 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 24, 2023

Mais pour David Douillet, le champion de France parviendra toujours à attirer des joueurs grâce à sa puissance financière. « On parle de projet, mais c'est la salade qui entoure le plat principal, c'est pour faire joli, a commenté le chroniqueur de RMC. Mais en réalité c'est la gouvernance des chiffres, des agents, des ventes, des achats, des plus-values, des moins-values... Il n'y a que les chiffres qui parlent en réalité. Quand je lis qu'un joueur est séduit par le projet d'un club, au fond de moi je n'arrive pas à y croire, ça me fait rire. »

Une grande majorité de mercenaires

« La séduction, c'est quoi ? A moins qu'un jour il y ait des propositions égales, et là sportivement parlant, ou pour un joueur en fin de carrière qui serait intéressé par un projet qui va le stimuler... Mais pour le reste, les joueurs sont des mercenaires et ils ont bien raison, a validé l’ancien judoka. La carrière s'arrête à 30, 35 ou 40 ans pour les plus valeureux, après c'est fini. Donc ils engrangent un maximum, ils vont au plus offrant. Pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. » Une tendance rassurante pour le Paris Saint-Germain, toujours en quête de grands joueurs pour reconstruire son effectif.