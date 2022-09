Affaire Hamraoui, un nouveau suspect en garde à vue !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ces derniers temps, le monde du football est frappé par de nombreuses histoires extra-sportives. L'affaire Pogba avec le marabout sur Kylian Mbappé, les révélations sur la FFF, les scandales du mondial au Qatar ainsi que l'agression de Kheira Hamraoui. Un cinquième homme a été mis en examen pour complicité dans cette affaire.

Depuis la remise en liberté d'Aminata Diallo, tous les projecteurs sont de nouveaux braqués sur le PSG et sur Kheira Hamraoui. La joueuse de Paris a été agressée le 4 novembre 2021. Victime d'un guet-apens, l'internationale Française (39 sélections) a été violemment attaquée par deux hommes qui l'ont frappée avec une barre de fer au niveau des jambes. Depuis le 14 septembre, quatre hommes ont été placés au garde à vue. Ce lundi 26 septembre, un cinquième suspect est placé en détention provisoire. Selon le parquet de Versailles, cet homme pourrait être l'intermédiaire entre les agresseurs et Aminata Diallo. Il est recherché par la police depuis plusieurs mois.

La rocambolesque affaire Hamraoui-Diallo

Depuis sa remise en liberté sous contrôle judiciaire le 21 septembre, Aminata Diallo clame son innocence. Accusée de « violences aggravées » et « d'association de malfaiteurs » la joueuse de 27 ans est toujours dans le viseur des enquêteurs et de la police judiciaire. L'un des cinq hommes en garde à vue serait un agent travaillant pour le PSG et avec Aminata Diallo. Il officierait au sein de la section féminine du club et aurait orchestré cette agression afin de bouleverser l'équipe. Le journal Le Parisien qui a eu accès au dossier de l'enquête a également dévoilé que l'agent, appelé César M. aurait menacé de dévoiler un scandale sexuel qui entacherait la réputation du club de la capitale si Aminata Diallo ne prolongeait pas son contrat au PSG. Des menaces envers la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre auraient également été dévoilées et commanditées par Diallo et son agent.