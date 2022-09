Affaire Hamraoui, le PSG frontalement accusé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'enquête se poursuit pour essayer de faire la lumière sur l'agression de Kheira Hamraoui. Le PSG est pointé du doigt pour son soutien affichée à la principale accusée dans cette affaire.

A l’image de Kylian Mbappé et de son soutien affiché devant les médias et les réseaux sociaux, le PSG a pendant longtemps pris la défense d’Aminata Diallo dans l’affaire Hamraoui. La joueuse qui vient de passer la semaine en détention provisoire quasiment un an après l’agression de sa coéquipière qu’elle est soupçonnée d’avoir commandité, avait réussi à retourner l’opinion publique, le club francilien et ses coéquipières en sa faveur. Il faut dire que, pour Sonia Souid, qui est l’agente de Kheira Hamraoui et qui a collaboré par le passé avec Aminata Diallo, cette dernière savait se montrer très convaincante.

« Le crime parfait n’existe pas »

« Après sa première garde à vue ? À ce moment-là, vous m'auriez demandé de mettre mes deux mains à couper qu'Aminata était innocente, je l'aurais fait. C'est un scénario de film. Je me disais : ''Pourquoi aurait-elle fait ça ?'' On était fin octobre, elle avait été rappelée en équipe de France. Elle jouait avec le PSG. J'avais échangé avec Ulrich Ramé, le manager du PSG à l'époque, qui m'avait dit que le club était satisfait d'Aminata qui n'avait signé qu'un an et qu'une prolongation était envisagée. Tous les signaux étaient au vert pour elle. Et Aminata, celle que je connais, est une personne intelligente. Ce n'est pas possible de faire ça. Le crime parfait n'existe pas, à un moment tu te fais choper », a livré celle qui représente désormais uniquement les intérêts de Kheira Hamraoui.

Cette dernière a pendant longtemps subi un lynchage médiatique et a été mise de côté sans explication au sein du PSG. Le comportement du club parisien a en tout cas choqué l’agente de Hamraoui, qui s’est confiée à ce sujet dans L’Equipe. « Ce que je reproche aux deux, mais surtout au PSG, c'est le manque de compassion, d'humanité et de coeur. Kheira n'a toujours pas reçu le moindre message de soutien de la part des dirigeants du PSG. Rien. Silence radio. Un silence étourdissant, et ça continue. Elle a l'impression d'être transparente », affirme Sonia Souid, qui assure que, contrairement à ce qui s’est dit, Hamraoui n’a pas été réintégrée à l’effectif professionnel et continue de s’entrainer seule.

Le PSG pointé du doigt

Mais surtout, et ce n’est pas rien, avec la remise en liberté d’Aminata Diallo, même sous contraintes judiciaires, elle estime que celle qui est encore sous contrat avec le PSG est désormais de nouveau en danger. « Le PSG a bien voulu lui accorder une protection lors des entraînements car à Bougival il n'y a pas de sécurité, et on y rentre comme dans un moulin. En revanche, il a refusé ma demande de la protéger 24 heures sur 24, comme c'était le cas après son agression. Je suis très inquiète pour la sécurité de Kheira », a livré Sonia Souid, qui souligne que son avocat a demandé à ce qu’elle soit placée sous protection policière, pour le moment sans résultat.