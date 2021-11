Affaire Hamraoui-Diallo : La FFF refuse de reporter OL-PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

L’affiche de D1 féminine entre l’OL et PSG se déroulera bien dimanche soir au Groupama Stadium.

Pourtant, les deux équipes ont tenté le tout pour le tout pour repousser cette rencontre. Il y a trois semaines, l’OL avait déjà demandé le report de ce choc de cette 8e journée de championnat. Tout cela « en raison de la position de cette affiche placée entre deux rendez-vous de Ligue des Champions, et la question de la récupération (Paris a un jour de plus) ». Une demande refusée par la FFF, qui précisait que le report de ce match était impossible, à cause notamment d’une diffusion en prime-time sur Canal+. Autant dire que le PSG a eu le même retour de la part de la Fédération.

Info @RTLFrance : il n’y aura pas de report du match OL-PSG dimanche — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) November 12, 2021

Ces dernières heures, Paris avait bien demandé le recul du choc entre les deux clubs encore invaincus, à cause de l’affaire Kheira Hamraoui - Aminata Diallo. Sauf que selon les informations de RTL, l’instance organisatrice de cette D1 féminine a décliné la récente demande du PSG. Malgré un contexte pesant, le PSG devra donc se rendre à Lyon pour tenter de chiper la première place à l’OL. Ce qui sera loin d’être simple, surtout sans ses deux internationales françaises…