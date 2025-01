Adieu le PSG, Donnarumma attendu à l'Inter

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG connaitra un mercato estival très mouvementé. Le club de la capitale veut notamment revoir sa hiérarchie concernant les gardiens de but.

Le PSG va connaitre une fin de mois de janvier de tous les dangers. Les pensionnaires du Parc des Princes jouent leur saison en Ligue des champions, avec des rencontres face à Manchester City et Stuttgart. En fonction des résultats, le club de la capitale orientera sa future stratégie sur le marché des transferts estival. Mais il se dit déjà que le Paris Saint-Germain a pris une décision forte, à savoir celle de se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui peine à convaincre depuis quelque temps lors des grandes rencontres européennes. Le portier italien sera en fin de contrat en juin 2026 avec les champions de France et ne manquera pas de prétendants. En Italie, il garde une très belle cote, notamment à... Milan.

Donnarumma, l'Inter a pris sa décision

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Selon les informations de Tutto Mercato Web, l'Inter compte en effet passer à l'action pour convaincre Gianluigi Donnarumma de signer l'été prochain. Les Lombards ne veulent pas perdre de temps et ont déjà pris contact avec l'entourage du portier parisien. Reste à savoir combien l'Inter pourra proposer au PSG, alors que l'Italien est estimé à un peu moins de 40 millions d'euros. De son côté, le club de la capitale française a déjà en tête le nom de son remplaçant puisque les Parisiens adorent le profil de Lucas Chevalier. Tout le monde pourrait donc y trouver son compte en cas de départ de Donnarumma à l'Inter. Sauf peut-être les fans de l'AC Milan, qui devraient réserver un accueil des plus hostiles à leur ancien gardien de but s'il signait chez l'ennemi lombard. C'était déjà le cas lors de son retour à San Siro en C1 sous le maillot du PSG il y a quelques mois.