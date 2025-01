Donnarumma dit stop, il n'en peut plus du PSG

Dans : PSG.

Le PSG et Gianluigi Donnarumma pourraient se séparer dans les prochaines semaines. Le portier italien ne fait plus l'unanimité et envisage un retour en Italie.

Gianluigi Donnarumma était arrivé en grandes pompes au PSG en 2021. Le portier italien devait apporter calme et sérénité au club de la capitale lors des grands rendez-vous en Ligue des champions. Si le talent du gardien international italien est indéniable, ses lacunes aériennes et dans son jeu au pied ont souvent porté préjudice au Paris Saint-Germain. A tel point que les Franciliens envisagent désormais un avenir sans lui. Sa prolongation de contrat a d'ailleurs été gelée et un départ parait de plus en plus probable l'été prochain. A moins qu'une énorme surprise n'arrive dès cet hiver.

Donnarumma veut retrouver l'Italie, Milan lui tend les bras

Selon les informations du Corriere della Sera, Gigio Donnarumma souhaite en effet plus que jamais retourner en Italie. La Serie A n'a pas perdu de temps pour répondre à son souhait puisque l’Inter Milan est à l’affût pour le recruter. Le média rajoute qu'un mouvement cet hiver est néanmoins qualifié « d’utopique » par le club italien même si les premières prises de contact ont eu lieu. A noter que le contrat du portier italien se termine en juin 2026 avec le PSG. Ce sera à coup sûr un des dossiers à suivre l'été prochain au mercato. S'il revenait en Italie, qui plus est à l'Inter, l'accueil des fans de l'AC Milan pourrait être particulièrement hostile à son égard, comme ce fut déjà le cas lors de son départ libre pour Paris. De son côté, et même s'il compte toujours sur Matvey Safonov, le club de la capitale a son esprit tourné vers Lucas Chevalier. Sports Zone indiquait ce lundi que Paris en fait une priorité lors de l'intersaison. Le gardien de but du LOSC est également apprécié en Angleterre et souhaite un avenir dans un club plus ambitieux au plus haut niveau que l'écurie nordiste.