Achraf Hakimi demande à quitter le PSG

Par Adrien Barbet

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Achraf Hakimi réalise une très belle compétition avec le Maroc. Le défenseur a cependant des envies de départ, un an et demi après son arrivée au PSG.

Considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde lorsqu'il évoluait à l'Inter Milan, Hakimi a été logiquement recruté par le PSG. Acheté 60 millions d'euros plus 11 millions de bonus en 2021, le Marocain est présenté comme le futur de la défense parisienne. Néanmoins, le joueur de 24 ans n'est pas comblé à Paris. Il n'est pas utilisé à sa juste valeur et n'est pas aussi important qu'avec sa sélection ou que lorsqu'il évoluait avec le Borussia Dortmund ou l'Inter Milan. Une situation très mal vécue par le joueur formé au Real Madrid. Selon les informations de Il Corriere Dello Sport, Hakimi a confié à son ami Lautaro Martinez qu'il souhaitait quitter le PSG et retourner au plus vite chez les Nerazzurri.

Hakimi milite pour un retour à l'Inter Milan

Le journal romain affirme qu'Achraf Hakimi a confié son désir de quitter le PSG lorsque Lautaro Martinez s'est rendu à Paris pour assister à un match du club de la capitale et retrouver son ami marocain. Malgré sa grande amitié avec Kylian Mbappé, Hakimi préfère l'atmosphère à l'Inter Milan et l'ambiance du vestiaire milanais. C'est le retour de Romelu Lukaku qui a convaincu Hakimi que revenir à l'Inter serait bonne chose pour sa carrière. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le latéral droit est considéré comme l'un des joueurs invendables du PSG. À moins d'une très grosse offre de l'Inter Milan, il y a peu de chances que Hakimi fasse son retour à Giuseppe Meazza, sachant que Denzel Dumfries réalise déjà de très bonnes performances depuis qu'il a pris la place de l'international marocain (59 sélections) Le Néerlandais continue d'impressionner à la Coupe du monde au Qatar avec les Pays-Bas. Un retour d'Achraf Hakimi semble alors pour le moment compliqué, même si le défenseur des Lions de l'Atlas a déjà fait savoir qu'il appréciait la confiance qui lui était accordée avec sa sélection, ce qui n'est pas toujours le cas au PSG en ce qui concerne la répartition des ballons donnés.