Accord PSG-Joao Neves, il arrive à Paris ‍!

Le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Joao Neves. Le joueur du Benfica est tombé d'accord avec le PSG et il est attendu à Paris.

Accusés par les supporters de traîner au mercato, les dirigeants des champions de France ont visiblement reçu le message puisque Luis Campos semble en passe de verrouiller le premier gros dossier de ce marché estival des transferts. Ce vendredi soir, Florian Plettenberg, spécialiste du mercato pour Sky, annonce que Joao Neves, le jeune milieu de terrain international du Benfica, a trouvé un accord verbal avec le PSG et qu'il attend désormais que les responsables du club portugais et ceux de l'équipe française s'entendent sur le prix final de l'opération. Mais là encore, les choses se sont accélérées subitement puisque la presse sportive de Lisbonne indique que Joao Neves devrait arriver la semaine prochaine à Paris pour signer son nouveau contrat, même si Benfica a repoussé le premier assaut parisien à 70 millions d'euros.

🔴🔵 Paris Saint-Germain still pushing to sign João #Neves!



Understand the amount of the first offer from PSG was €70m with add-ons included. Immediately rejected by SL Benfica.



The 19 y/o top talent still keen to join PSG. Verbal agreement is done. Now waiting …… pic.twitter.com/6hDIl74vuC