Accord Lionel Messi-PSG pour une prolongation !

Par Claude Dautel

Tout récemment titré champion du Monde avec l'Argentine, Lionel Messi ne quittera pas le PSG en fin de saison. Le septuple Ballon d'Or a donné son accord pour une prolongation d'au moins un an.

L’Emir du Qatar avait le sourire en saluant Lionel Messi après la victoire de l’Albiceleste en finale du Mondial 2022 contre la France. Et si le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani se réjouissait en couvrant les épaules de la Pulga avec le désormais fameux bisht c’est qu’il savait que le joueur argentin avait donné son accord pour signer au moins jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Car au lendemain des énormes célébrations du titre mondial en Argentine, Le Parisien annonce qu’un accord de principe a été trouvé pendant la Coupe du Monde au Qatar entre Lionel Messi et les dirigeants du PSG pour une prolongation d’au moins un an du joueur arrivé librement lors du mercato estival 2021 en provenance du Barça.

Lionel Messi reste à Paris au moins jusqu'en 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le média francilien, qui avait été le premier à annoncer au printemps dernier la prolongation de Kylian Mbappé avec Paris, alors que tout le monde pensait le contraire, explique que si le Barça a rêvé de faire revenir Leo Messi à la maison, ce dernier n’a jamais vraiment pardonné aux dirigeants catalans les événements de l’an dernier. Et cette possibilité a été balayée d'un revers de la main. « Lionel Messi ne semble pas avoir été difficile à convaincre. Paris lui offre deux éléments essentiels à ses yeux : sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen », précise Stéphane Bianchi, le journaliste indiquant que cet accord de principe entre les champions de France et Lionel Messi a été scellé dès les premiers jours de décembre, donc avant que l’Argentine ne gagne le titre de Champion du Monde. Alors que les maillots du PSG floqués Lionel Messi s'arrachent encore plus depuis dimanche soir, comme ceux de Kylian Mbappé d'ailleurs, la Ligue 1 peut se frotter les mains de conserver les deux stars mondiales du football.