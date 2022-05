Accord avec Mbappé, le PSG prépare la grande annonce

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’accord avec le Real Madrid, Kylian Mbappé semblait se diriger vers la Maison Blanche. Mais l’attaquant en fin de contrat a également trouvé un accord pour une prolongation au Paris Saint-Germain qui aurait désormais pris l'avantage sur ce dossier.

Jusqu’au bout, le feuilleton Kylian Mbappé sera indécis. A l’occasion des Trophées UNFP dimanche dernier, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain annonçait que sa décision était « quasiment » prise, sans donner plus de détails. Il n’en fallait pas plus pour que divers médias confirment son probable départ vers le Real Madrid. On parlait en effet d’un accord entre le Français et le champion d’Espagne, prêt à lui céder une part importante de ses droits à l’image, chose que le président Florentino Pérez n’accorde jamais, pas même à son ancienne star Cristiano Ronaldo.

Le PSG revient dans la partie

Mais pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain n’a rien lâché et a continué à échanger avec l’entourage de Kylian Mbappé. Résultat, nos confrères de Foot Mercato affirment que le club francilien s’est également entendu avec le clan de son buteur. Une dernière réunion a permis aux deux parties de se rapprocher cette semaine, et au Paris Saint-Germain de revenir à hauteur du Real Madrid, voire mieux encore. Car selon d’autres sources, à commencer par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, ce sont désormais les Parisiens qui ont l’avantage sur ce dossier.

Kylian Mbappé serait à l’heure actuelle plus proche d’une prolongation dans la capitale française, et ce malgré la confiance longtemps affichée du côté madrilène. Il faudra néanmoins attendre la communication du principal intéressé qui aurait prévu d’annoncer sa décision dimanche. L’international tricolore pourrait profiter de l’émission Téléfoot sur TF1 pour mettre fin à ce feuilleton qui dure depuis des mois. D’ici là, bien évidemment, un nouveau revirement de situation n’est pas à exclure.