70 millions d'euros, le PSG affiche le prix de Neymar

Par Corentin Facy

L’hypothèse d’un départ de Neymar prend de plus en plus de poids au PSG, où Luis Campos veut absolument faire partir le Brésilien. Newcastle est clairement sur les rangs.

Neymar va-t-il imiter Lionel Messi et quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison ? Il n’y a plus aucun suspense en ce qui concerne l’international argentin, en fin de contrat au mois de juin et qui va quitter le club. Il y a encore quelques jours, la tendance n’était pas celle d’un départ en ce qui concerne Neymar, lié au PSG jusqu’en juin 2027. Mais les récents évènements ont fait évoluer la position du joueur et de son entourage. Mercredi, les Ultras du Paris SG se sont postés devant le domicile du footballeur brésilien pour l’inviter à faire ses valises. Malgré son copieux salaire, estimé à 3 millions d’euros bruts par mois, Neymar semble prêt à partir… à condition de s’y retrouver financièrement et sportivement.

Autrement dit, pas question pour l’ancien attaquant du FC Barcelone de partir en Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis. Cela tombe bien, en dépit de ses nombreux pépins physiques, Neymar reste apprécié en Premier League, où il n’a encore jamais tenté sa chance. Ces dernières semaines, Chelsea ou encore Manchester United ont été associés au n°10 de Paris. Mais à en croire le journaliste Graeme Bailey, c’est à Newcastle que Neymar a le plus de chances de rebondir. Troisièmes de Premier League, les Magpies devraient disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et après avoir recruté intelligemment lors de la première année des Saoudiens à la tête du club, la volonté est maintenant de frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Newcastle, un réel courtisan de Neymar

« Les actionnaires saoudiens de Newcastle ont un réel intérêt à faire venir un joueur du calibre de Neymar. Leur intérêt pour lui est réel » a expliqué le journaliste au podcast Talking Transfers avant de poursuivre. « Neymar coche beaucoup de cases. Mais il ne sera pas bradé par le PSG qui pourrait réclamer environ 70 millions d’euros pour son transfert » croit savoir l’insider, pour qui Paris n’est donc pas prêt à sacrifier un beau chèque pour faire partir Neymar. Le club qui voudra recruter le Brésilien devra passer à la caisse, comme le PSG l’a fait en 2017 pour le recruter en provenance du FC Barcelone pour la coquette somme de 220 millions d’euros.