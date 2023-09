50 ME sur Barcola, il pense que Lyon a roulé le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après de longues semaines de négociations, le PSG et l’OL ont trouvé un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Le prix de 50 millions d’euros fait toutefois réagir et apparait un peu élevé pour l’attaquant formé à Lyon.

Six mois dans la peau d’un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais et Bradley Barcola a quitté son club formateur, direction le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre a envoyé la sauce en dépensant 50 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international espoirs français. Durant de longues semaines, le PSG a tenté de négocier le prix de Bradley Barcola à la baisse en espérant un accord aux alentours des 30 millions d’euros… en vain.Paris a cédé face aux exigences de John Textor et seul l’avenir nous dira si cette somme était démesurée ou pas. Mais pour un recruteur anglais, interrogé par L’Equipe, il est clair que le prix payé par le PSG pour le transfert de Bradley Barcola semble surestimé. Surtout quand il est mis en comparaison avec les transferts de Loïs Openda au RB Leipzig ou encore d’Elye Wahi à Lens.

« Il y a plusieurs lectures. D'abord, on est sur un marché inflationniste depuis plusieurs années où l'on mise avant tout sur ce type de profil sur un potentiel. Regardez Baleba, il a 19 ans, a joué 20 matches de L1, Lille le vend 30 M€ ! Et là, Barcola qui n'a vraiment joué que huit mois au haut niveau, a de vraies stats. Est-ce que, pour autant, il vaut 50 ME ? Est-ce que dans les faits, on le projette, comme un joueur que l'on peut revendre à terme à 100 ME ? C'est peu probable. Et si l'on compare à d'autres joueurs offensifs vendus sur le marché français cet été comme Loïs Openda ou Elye Wahi, qui ont d'autres références que Barcola, c'est trop élevé. Sa valorisation, je pense, est davantage autour de 35 ME » a analysé ce recruter spécialiste du football anglais avant d’être rejoint par un autre recruteur britannique.

50 ME sur Barcola, un risque que seul le PSG peut se permettre

« C'est un bon joueur, élégant, plutôt efficace, qui a des atouts sur le plan de la vitesse, mais est-ce un joueur spécial ? Je ne pense pas. Ce transfert, c'est forcément un risque. Mais Paris et trois ou quatre autres clubs dans le monde peuvent se le permettre. La question que je me pose est : comment vont-ils le valoriser ? Le risque, avec cet achat, c'est que cela se passe comme Hugo Ekitike… Avec une impossibilité de le voir et donc de le valoriser » estime-t-il. Reste maintenant à voir quelle sera l’utilisation de Bradley Barcola avec Luis Enrique alors que la concurrence sera terrible dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain avec Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Gonçalo Ramos et peut-être Randal Kolo Muani. Ce sera à l’ancien attaquant de l’OL de se mettre en évidence dès qu’il en aura l’occasion. Pourquoi pas dès ce dimanche à 20h45 sur la pelouse… de Lyon.