50% de baisse de salaire, Sergio Ramos reste au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Son nom était évoqué en Arabie Saoudite (voir ici), mais finalement Sergio Ramos va vraisemblablement prolonger son aventure au PSG. Pour aboutir à un accord, le légendaire défenseur espagnol fait un effort financier.

Après une première année totalement gâchée par les blessures, au point même que certains évoquaient une possible fin de carrière anticipée, Sergio Ramos s’est refait une santé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et s’il n’est plus l’énorme défenseur qu’il a été avec l’Espagne et le Real Madrid, le joueur de 37 ans a apporté de l’expérience dans le vestiaire, et un coup d’oeil toujours affûté sur les terrains de Ligue 1 et en Ligue des champions. Arrivant en fin de contrat, Sergio Ramos était annoncé sur le départ, l’Arabie saoudite, nouvel eldorado des stars du football, tenant la corde pour l’accueillir. Mais visiblement, les choses ont changé, au point même qu’une partie des supporters parisiens réclame désormais que les dirigeants le conservent tant il a réussi à parfois mettre le pied sur le ballon quand il le fallait, et cela, sans même parler de ses trois buts marqués cette saison. D’un seul coup, la possibilité de voir Sergio Ramos rester plus longtemps au PSG est ressortie, quitte à faire un effort.

🇫🇷 : #Ramos devrait rester au Paris Saint-Germain ! Faisant l’unanimité au club par son professionnalisme !



Il baissera son salaire de près de 50% avec un statut de cadre dans le vestiaire dans la rotation et d’encadrement des jeunes.



Son objectif aider le club a remporté la… pic.twitter.com/Ay8fY84nYk — Achille Ash (@AchilleA1) May 17, 2023

Plusieurs signaux indiquent que Luis Campos, qui menait les négociations pour le PSG, et Sergio Ramos se sont entendus pour une prolongation. Et cela aux conditions financières fixées par Paris Saint-Germain. « Ramos devrait rester au Paris Saint-Germain ! Faisant l’unanimité au club par son professionnalisme ! Il baissera son salaire de près de 50% avec un statut de cadre dans le vestiaire dans la rotation et d’encadrement des jeunes. Son objectif aider le club a remporté la ligue des champions », annonce Achille Ash, journaliste pour la chaîne IDF1. Autrement dit, le défenseur espagnol ne postule pas à un poste de titulaire permanent, mais il va contribuer à mener le projet parisien vers le Graal que serait la victoire en Ligue des champions. Grâce à cet effort financier, les deux parties se sont finalement entendues et le Paris Saint-Germain va conserver l'un des plus grands palmarès de l'histoire du football mondial (1 Mondial et 2 Euro avec l'Espagne, 4 Ligue des champions, 4 championnats d'Espagne et 4 Mondial des clubs avec le Real Madrid).