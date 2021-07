PSG : Sergio Ramos à Paris, cette fois c'est officiel !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Sergio Ramos jusqu'en 2023, le défenseur espagnol avait été laissé libre par le Real Madrid. La Ligue 1 accueille donc une légende du foot au palmarès incroyable que ce soit en club ou avec l'Espagne.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, s’est confié Sergio Ramos après la signature de son contrat. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres », a confié Sergio Ramos après s’être engagé avec le PSG.

Pour Nasser Al-Khelaifi, le plaisir est immense d’accueillir une telle légende : « Paris accueille aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de notre époque. Nous sommes heureux d'annoncer que Sergio Ramos nous rejoint. Sergio est un footballeur complet, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. Sa grande expérience et ses ambitions sont en parfaites accord avec celles du club. Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil fantastique. »