PSG : Une fin de carrière à la Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos dit non

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une saison correcte sous le maillot du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a refusé une belle proposition venue d’Arabie Saoudite. Tout simplement parce qu’il espère encore prolonger son contrat dans le club de la capitale française.

Buteur jeudi lors du match amical de prestige contre les stars d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, dont Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ne devrait pas retourner de sitôt en Arabie Saoudite. Enfin, si l’on en croit les dernières informations au sujet de son avenir. En effet, d’après les informations du site El Nacional, le défenseur central vient de rejeter une première offre émise par Al-Nassr. En quête de nouvelles stars pour accompagner Cristiano Ronaldo, le club saoudien a tenté sa chance avec l’international espagnol, après avoir échoué à faire venir Luka Modric, Sergio Busquets ou N'Golo Kanté. Malgré un possible joli chèque à la clé, Ramos ne veut pas entendre parler de cette solution, pour le moment. Pas vraiment séduit à l’idée d’habiter en Arabie Saoudite, le joueur de 36 ans ne rejoindra son ancien coéquipier du Real Madrid qu’en cas d'extrême nécessité, s'il n'a pas d'autre choix l’été prochain. Mais pour l’instant, sa volonté première est de rester en Europe, avec une priorité donnée au PSG.

Ramos rêve d’une prolongation de contrat au PSG

Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo meet again ❤️ pic.twitter.com/fFNhmKckVC — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2023

Comme il a déjà pu le confier à sa direction, Ramos veut rester dans l’effectif parisien. Sauf que pour le moment, il n’a pas encore reçu d’appel de Nasser Al-Khelaïfi. En fin de contrat en juin et donc libre de signer dans n’importe quel club, Ramos ne semble pas avoir d’autres solutions que celle du PSG. Autant dire qu’il espère que les choses vont évoluer favorablement. Ce qui ne serait pas délirant non plus, sachant que Ramos est une pièce essentielle de l’équipe de Christophe Galtier cette année. Pointé du doigt par certains lors des défaites du PSG ces dernières semaines, Ramos apporte cependant un certain leadership et de l'expérience au sein du vestiaire francilien. Et cela pourrait faire la différence au moment de réfléchir à l'avenir du poste de défenseur central au PSG. En quête d’une recrue à ce poste-là, Luis Campos est en plus en train de voir s’éloigner sa priorité Milan Skriniar (Inter Milan). De quoi faire plaisir à Ramos, qui espère recevoir une bonne nouvelle dans les semaines à venir afin de poursuivre son incroyable carrière sous le maillot du PSG au Parc des Princes. Nul doute que, comme beaucoup de sujets, cela dépendra des performances européennes du club de la capitale.