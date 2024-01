22 ME sur un joueur blessé, le PSG s’explique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur le point de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo a annoncé une longue indisponibilité. Le milieu du Corinthians va subir une opération au pied gauche qui l’éloignera des terrains pendant trois mois. Pas de quoi remettre son transfert en cause, le club francilien étant certain de son investissement.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Gabriel Moscardo commence mal. Aux côtés de son compatriote Lucas Beraldo, le milieu du Corinthians avait atterri dans la capitale vendredi afin de passer les traditionnels examens médicaux avant sa signature. Les médecins parisiens ont ainsi constaté un problème au pied gauche. D’où la mauvaise nouvelle communiquée par le Brésilien dimanche à la surprise générale.

Les explications du PSG

« Je tiens à annoncer à tous ma décision : dans les prochains jours, je vais subir une petite opération au pied gauche, a écrit Gabriel Moscardo sur le réseau social Instagram. Après de récents examens, il semble nécessaire de procéder à cette opération préventive qui m'éloignera des terrains pour les trois prochains mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mon rêve et ma carrière. » Ce coup dur aurait pu compromettre son transfert imminent. On parle tout de même d’une opération estimée à 20 millions d’euros, plus deux millions d’euros en bonus.

Le PSG a accéléré le recrutement du jeune milieu brésilien (18 ans) du Corinthians, Moscardo, pour environ 20 millions d'euros, afin de devancer la concurrence européenne > https://t.co/AdkY7bKDWh pic.twitter.com/OoDH0oCUAA — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 27, 2023

Mais le Paris Saint-Germain reste déterminé à recruter le milieu de 18 ans. « C’est du très long terme, a expliqué le club de la capitale au quotidien Le Parisien. Même avec un léger retard dû à son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival. » Auprès de l’AFP vendredi, le Paris Saint-Germain affirmait déjà que les signatures des deux Brésiliens s’inscrivaient « parfaitement dans la nouvelle transformation du club », désormais orienté vers des jeunes moins chers et plus tournés vers le collectif. La direction n’a donc pas hésité et prépare bien l’officialisation des deux arrivées.