200 millions d'euros, l'Arabie Saoudite met le PSG KO

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG et l’Arabie Saoudite se livrent un duel intense pour la signature de Bernardo Silva, qui désire quitter Manchester City cet été.

Dans quel club évoluera Bernardo Silva la saison prochaine ? Alors qu’il est toujours sous contrat avec Manchester City pour deux saisons, l’international portugais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Après la saison sensationnelle du club britannique, qui a raflé la Ligue des Champions et la Premier League, l’ancien Monégasque a fait savoir à sa direction qu’il voulait relever un nouveau défi. Un coup dur pour Pep Guardiola, qui fait de Bernardo Silva une pièce maîtresse et qui lui a proposé une prolongation de contrat, laquelle n’a pas encore été acceptée ni refusée par le principal intéressé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

En parallèle, trois clubs se disputent une intense bataille pour récupérer le gaucher de 28 ans. Le FC Barcelone est intéressé de longue date mais selon CBS, il y a peu de chances que le club blaugrana rafle la mise en raison de ses moyens financiers limités. En revanche, tout est jouable pour le Paris Saint-Germain et surtout pour Al Hilal, qui selon le média américain est persuadé de pouvoir gagner cette bataille avec une enveloppe totale de 200 ME, transfert et salaires compris. Le club saoudien est prêt à tout pour s’attacher les services du récent vainqueur de la Ligue des Champions. La presse américaine faisait état il y a quelques jours d’un possible salaire totalement délirant à hauteur de 900.000 euros… par semaine, soit neuf fois son salaire actuel à Manchester City qui n’est pourtant pas le club qui offre de faibles émoluments à ses joueurs.

Le PSG en duel avec Al Hilal pour Bernardo Silva

Par ailleurs, Al Hilal est prêt à combler les exigences de Manchester City avec un transfert à hauteur de 70 millions d’euros… une somme que le PSG est également prêt à mettre sur la table pour recruter le joueur, priorité de Luis Campos depuis le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami. Reste que pour une fois, le club de la capitale ne pourra pas proposer un salaire plus conséquent que son principal rival dans un dossier mercato. Le choix de Bernardo Silva se fait encore attendre et nul doute que du côté des supporters parisiens, on rêve de voir le meneur de jeu portugais faire le choix sportif de rester en Europe et de relever le challenge du Paris Saint-Germain.