10 joueurs en vente, le PSG a une liste secrète

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs d'Europe les plus actifs cet été lors du mercato estival. La direction du club veut se séparer de nombreux joueurs d'après les informations du Parisien.

Au PSG, l'heure du changement a sonné. La saison qui vient de se terminer a été décevante à bien des égards. En Ligue des champions, le club de la capitale n'a pas fait le poids. Pareil en Coupe de France. Et en Ligue 1, malgré un dixième titre historique, peu de monde a été emballé par le jeu des hommes de Mauricio Pochettino. Pour ne rien arranger, quelques scandales ont éclaté, comme l'affaire Hamraoui chez les féminines. De quoi consommer encore un peu plus la fracture entre les Ultras du club et l'institution PSG. Visiblement, le Qatar a compris certaines frustrations et veut faire de cet été le point de départ d'un nouveau « projet ». Du coup, outre les arrivées en tout genre qui vont être signées, la liste des départs espérés par le PSG est des plus conséquentes et une dizaine de footballeurs vont quitter le Paris Saint-Germain durant l'été. C'est du moins ce qu'explique Le Parisien.

Le PSG veut vite se séparer des boulets

Le média francilien est en effet revenu sur les changements qui sont à prévoir au sein du prochain effectif du PSG. Doha veut frapper fort et a d'ores et déjà fait la liste des indésirables. « La méthode va changer. Un nombre conséquent de joueurs est amené à quitter le PSG cet été et Luis Campos va s’y atteler. Une dizaine d’éléments est concernée. Le nom des indésirables n’est pas difficile à trouver. Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Gana Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi sont au moins concernés. Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo pourraient rejoindre ce cortège », indique notamment le quotidien francilien, qui devrait ainsi éclairer certains fans du PSG, désireux de savoir quels parisiens sont sur un siège éjectable. Autre joueur absent de la liste également menacé si l'on en croit L'Equipe : Neymar Jr. Doha est déçu des performances de sa star et négociera volontiers en cas de belle offre... A noter que les prochaines heures nous en diront plus sur le futur du club de la capitale.

Nasser Al-Khelaifi va bientôt tout balancer sur le futur PSG

Interrogé au micro de Canal+, Nasser Al-Khelaïfi indiquait sa volonté de dévoiler le nouveau projet du PSG la semaine prochaine. D'autres sources rajoutent que l'arrivée de Luis Campos à la place de Leonardo sera officialisée ce jeudi ou vendredi. Le PSG n'a pas de temps à perdre et compte bien rassurer tout le monde sur la viabilité de son projet après la récente prolongation de contrat jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé. Et cela va donc débuter par le plus grand coup de balais de l'histoire du Paris Saint-Germain, une révolution que Leonardo n'a jamais été capable de faire, le directeur sportif brésilien étant plutôt le roi de l'achat que le maître de la vente. La révolution tant annoncée semble enfin là.