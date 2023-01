Virer 7 joueurs en 5 jours, l'OL pète un plomb

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL vit un mercato très agité en raison de sa position au classement, mais les mouvements ne sont pas si nombreux. La situation se tend et le club rhodanien rêve d'un incroyable coup de balai pour remettre l'effectif à l'endroit.

A cinq jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais inquiète ses supporters. Le classement n’est déjà pas fameux, mais les manoeuvres sur le marché des transferts ne rassurent personne. En dehors de l’arrivée de Dejan Lovren, le club rhodanien n’arrive pas à se renforcer malgré les promesses du nouveau propriétaire et une première partie de saison très décevante. Et sur le plan des départs, celui de Jeff Reine-Adelaïde a capoté tandis que seul Karl-Toko Ekambi a pris la direction de Rennes chez les indésirables. En revanche, deux joueurs parmi les plus belles promesses du club, Rayan Cherki et Malo Gusto, sont courtisés par des grands d’Europe, le PSG et Chelsea respectivement. Jean-Michel Aulas tient la barque pour conserver ses pépites, mais l’OL est plus en défense qu’en attaque sur ce mercato.

Romain Faivre proche d'un départ

Pour reprendre le fil, Lyon serait bien inspiré de vendre ou se séparer de quelques éléments. C’est le défi que se lancent les dirigeants lyonnais en cette fin de mercato, avec l’espoir de faire partir 5 à 6 joueurs dans les prochains jours. L’Equipe révèle que le staff rêve d’un grand coup de balai, et que l’OL va tout faire pour changer une bonne partie de son effectif au rendement décevant. Après Toko-Ekambi à Rennes, c’est Romain Faivre qui est poussé vers la Bretagne, du côté de Lorient. Un prêt payant est en discussions, même si Lorient négocie durement. Chez les joueurs au temps de jeu très réduit, l’OL compte bien faire le vide, mais ce sera difficile. A six mois de la fin de leur contrat, Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Jérome Boateng n’ont pas vraiment l’intention de partir à la volée, ce qui désespère les dirigeants rhodaniens. Thiago Mendes et Jeff Reine-Adelaïde sont aussi poussés dehors sans succès, tandis que seul Tetê a des pistes, en Angleterre ou en Brésil, même s’il appartient toujours à Donetsk.

Une situation complexe qui a tendance à inquiéter Laurent Blanc, pour qui son effectif n’est pas construit pour s’arracher à chaque match, et cela se voit dans le comportement et les résultats de ses troupes. D’autant plus que l’entraîneur lyonnais veut voir un milieu de terrain signer, et ce n’est toujours pas le cas. Autant dire qu’il n’y a pas que Laurent Blanc qui est inquiet à cinq jours de la fin du marché des transferts.