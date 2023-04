Violence, racisme, témoignage sur l'après OL-OM

Dimanche 23 avril, l'OM s'est imposé pour la première fois depuis 2007 sur le terrain de l'OL en Ligue 1. Un match décisif dans la fin de saison des deux équipes. Cette rencontre a fait des étincelles, aussi bien sur la pelouse qu'en dehors avec des nombreux débordements entre supporters.

Vainqueur 1-2 à l'OL, grâce à un but contre son camp de Malo Gusto, Marseille s'est offert une victoire de prestige et déterminante dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Lyon a raté l'occasion de reprendre la sixième place à Rennes et reste à six longueurs du LOSC, cinquième et qualifié pour le moment en Europa Conference League. Mais ce qui a peut-être fait le plus parler durant cette opposition, c'est probablement l'après-match puisque des affrontements entre supporters ont éclaté entre 22 h 30 et 22 h 50, à l'extérieur du virage sud du Groupama Stadium. Un supporter présent au moment des faits a livré un témoignage glaçant sur cette soirée chaotique où une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Lyon.

Le match OL-OM vire au cauchemar

« En rejoignant le parking, je vois un attroupement, j’entends qu’il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d’avancer et je vois sur ma droite un homme au sol. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d'affirmer qu'il est un supporter de l'OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l’homme qui est toujours au sol et ne bouge plus. Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés et j’entends des "Marseille on t’enc…" et des "on va l’achever ce négro", ainsi que des "rentre chez toi". J’aperçois au même moment deux autres stadiers transportant une barrière en fer, se dirigeant vers la personne au sol. J’imagine qu’ils allaient l’utiliser comme brancard afin de le mettre à l'abri. Je ne reste pas plus longtemps sur la scène, la tension était très forte. Ce ne sont pas tous les supporters autour de moi qui ont tenu des propos racistes » a déclaré un supporter dans un témoignage recueilli par BFM Lyon, au sujet d'un lynchage subi par un homme après le match entre l'OL et l'OM. Le club lyonnais a incité les victimes à porter plainte.