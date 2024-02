Vengeance interdite pour l'Olympico, l'OL prévient ses supporters

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'OL reçoit l'OM plus de trois mois après le caillassage des bus lyonnais, joueurs comme supporters. De quoi attiser les tensions en avant-match même sans supporters marseillais au stade. L'OL appelle déjà ses fans au calme.

Les supporters de l'OL ont un certain ressentiment au moment de voir l'OM débarquer au Groupama Stadium dimanche soir. Le 3-0 encaissé au match aller ne passe pas mais c'est surtout le premier rendez-vous d'octobre qui reste dans les esprits. Le bus des joueurs lyonnais avait été caillassé dans la cité phocéenne tout comme d'ailleurs celui des supporters rhodaniens. Fabio Grosso avait été blessé, suscitant l'émoi de la France du foot. Cependant, l'OM n'a pas été sanctionné pour ces incidents et la décision n'a pas été totalement digérée à Lyon.

Le président exécutif de l'OL ne veut aucun incident

L'idée d'une vengeance pourrait germer dans le cerveau de certains lyonnais, notamment une attaque contre le bus marseillais voire contre certains phocéens dans le stade. En effet, même si les Marseillais sont interdits de déplacement dimanche, des partisans de l'OM présents dans le Rhône peuvent toujours acheter des places. Le président exécutif de l'OL Laurent Prud'homme a déjà voulu parer à ces débordements. Il s'est exprimé sur le site de l'OL pour exiger le calme de ses supporters. Il veut que le match soit une belle fête pour le foot, espérant surtout ne pas aggraver la situation sportive de l'OL avec d'éventuelles sanctions.

« Nous devons tous être irréprochables »



🎙 @LaurentPrudhom s’est exprimé sur le contexte sécuritaire de la rencontre #OLOM ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2024

« Pour moi, un match de foot doit avant tout être un spectacle. Un spectacle, ce sont des acteurs et des spectateurs. On regrette juste l’absence de supporters marseillais. Il y a eu un arrêté préfectoral et c’est dommage. Si c’est en lien avec ce qu’il s’est passé au match aller, je ne vois pas le rapport. Je ne pense pas qu’on puisse endiguer les violences en empêchant les spectateurs de venir voir un match. […] Nos supporters savent très bien que rien ne sera épargné à l'OL jusqu’à la fin de la saison, et pour un match à enjeu comme celui de dimanche, nous devons tous être irréprochables. Je me tiens à la disposition du gouvernement pour travailler sur ce problème de violence. Les sanctions collectives dissolvent les responsabilités. Nous sommes pour des sanctions individuelles », a t-il indiqué. Autant le dire, l'OL sera sans pitié avec les rebelles qui ne se plieraient pas à cette injonction.