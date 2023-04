Qui a fait dérailler l'OL ? Tolisso ne mâche pas ses mots

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est classé dixième de Ligue 1, bien loin de ce qu'attendaient Jean-Michel Aulas et les supporters de l'OL. Même si la Coupe de France peut cacher la misère, Corentin Tolisso ne cache pas sa déception.

Revenu l'été dernier dans son club formateur, en même temps qu'Alexandre Lacazette, alors qu'il avait été libéré par le Bayern Munich, Corentin Tolisso avait annoncé la couleur. S'il était de retour à Lyon, ce n'était ni par nostalgie ni pour préparer sa retraite. A 28 ans, le milieu de terrain pensait pouvoir évoluer au plus haut niveau et pourquoi pas réussir à retrouver une place en équipe de France. Mais rien ne s'est passé comme prévu, puisqu'il a d'abord été rapidement blessé, puis c'est Peter Bosz qui a été viré, laissant la place à Laurent Blanc. Mais, alors que la fin de saison de Ligue 1 se profile sérieusement, l'Olympique Lyonnais a déjà oublié son rêve de renouer avec la Ligue des champions. Et son dernier espoir européen repose sur la Coupe de France. Dans Le Progrès, Corentin Tolisso a une petite idée sur ce qui a mal tourné.

L'OL n'est plus un monstre de la Ligue 1

Évidemment, ce n'est pas cette saison que l'OL est subitement descendu dans la hiérarchie du football français, chacun ayant constaté que depuis quelques saisons, le club vendu par Jean-Michel Aulas à John Textor allait sportivement dans le mauvais sens. Et pour Corentin Tolisso tout s'est joué en deux ans. « Je ne m’attendais pas à ça. Aujourd’hui, on ne parle plus du tout de Ligue des champions. On a encore cet objectif de Ligue Europa via la Coupe de France (...) Selon moi, ça fait deux ans que c’est plus compliqué. Avec Bruno Genesio, ça se passait très bien. Moins avec Sylvinho, mais avec Rudi Garcia, tu es champion d’automne, dans le coup pour le titre à trois journées de la fin, en demi-finale de C1 contre le Bayern, donc le club était là où il devait être. Après l’arrivée de Peter Bosz, ça a été plus difficile », explique le milieu de terrain lyonnais, qui pense que la descente de l'Olympique Lyonnais doit beaucoup la venue du technicien néerlandais sur le banc du club rhodanien.