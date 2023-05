Une volonté de nuire à l'OM ? Longoria a son idée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le temps qui passe n'a visiblement pas calmé la colère marseillaise, et une semaine après la défaite contre Lens, l'OM va tenter de repartir de l'avant en Ligue 1. Mais Pablo Longoria ne va pas en rester là.

Depuis samedi dernier, les dirigeants, joueurs, entraîneurs et supporters de l’Olympique de Marseille sont toujours sous le choc du résultat négatif ramené de Lens, un résultat qu’ils imputent grandement aux décisions de Clément Turpin. Mais il faut désormais revenir au terrain, et à priori ce dimanche soir, l’OM aura une tâche plus aisée contre le SCO Angers, dernier de Ligue 1 et déjà relégué, tout cela devant un Vélodrome une nouvelle fois comble. Mais il n’empêche que Pablo Longoria n’a pas l’intention que les événements de Lens-OM en restent là, le président marseillais étant toujours persuadé que l’arbitre s’est trompé et que cette saison le club phocéen a déjà vécu ce genre de scénario. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’honnêteté des arbitres de Ligue 1, mais de juste remettre quelques pendules à l'heure. Et Longoria veut le faire directement auprès des patrons de l’arbitrage français.

L'OM ne croit pas au complot, mais veut s'expliquer

Même si l’Olympique de Marseille a publié un très long communiqué mardi dernier pour évoquer tout cela, ce que certains ont estimé être un peu excessif, dans le même temps, Pablo Longoria a adressé un courrier à la Direction technique de l’Arbitrage. « Une rencontre devrait avoir lieu entre le président de l’OM, Antony Gautier, le nouveau patron des arbitres français, et Stéphane Lannoy, en charge du secteur professionnel », annonce le quotidien La Provence, qui fait remarquer au passage que Thomas Léonard, qui devait officier lors du match OM-Angers a finalement été remplacé par le très expérimenté Benoît Millot. Même si l’agacement est très vif du côté de la Commanderie, on veut cependant dédramatiser tout cela, notamment en ne faisant pas de cela une histoire personnelle entre Clément Turpin et l’Olympique de Marseille, le quotidien régional expliquant qu’en aucun cas l’OM ne soupçonne « une volonté délibérée de nuire au plus fada des clubs français. »