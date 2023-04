Une grave agression raciste en marge d'OL-OM !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux témoigne d'un très violent incident dimanche soir au Groupama Stadium à l'occasion du match OL-OM. Outre l'agression d'un homme à terre, on entend très clairement des propos racistes proférés à son encontre. La justice enquête déjà.

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’est déroulée sans incident sur le terrain, mais dans les coursives du Groupama Stadium il en est allé autrement. Sur une vidéo devenue virale, on voit un homme noir allongé au sol frappé par plusieurs individus, et le son permet d’entendre distinctement « T’est pas chez toi sale n…. », tandis qu’après s’être relevé, la victime est de nouveau rouée de coups par plusieurs personnes. Cela sans que l'on puisse identifier clairement les auteurs de ces violences, la qualité de la vidéo étant médiocre.

Du côté de la justice, on s'est rapidement saisi de l'affaire, le Parquet de de Lyon indiquant au Progrès avoir immédiatement ouvert « une enquête à la suite notamment de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux susceptible d’avoir été filmée au cours de cette soirée et présentant une scène de violences. » Grâce à cela, la police aura accès aux nombreuses caméras de surveillance installées dans et autour du Groupama Stadium, ce qui devrait permettre d'en savoir plus sur les auteurs des faits. Durant ce même match OL-OM, une banderole « Fier d’être Français » avait rapidement été aperçue dans un des virages du stade lyonnais avant qu'un stadier n'intervienne rapidement pour s'en saisir. Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore officiellement réagi à la diffusion de cette vidéo plutôt inquiétante.