OL ‍: 25 buts en Russie, ce numéro 10 fait craquer Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les pistes se multiplient pour l’OL dans l’optique du mercato estival puisque le club rhodanien aurait coché le nom du meneur de jeu arménien de Krasnodar, Eduard Spertsyan.

Après avoir massivement investi lors du mercato hivernal pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage, John Textor souhaite apporter quelques retouches cet été. La base de l’effectif est intéressante et il convient maintenant d’améliorer certains postes pour l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Ces dernières heures, les rumeurs se multiplient. Wilfred Ndidi (Leicester) ou encore Mandela Keita (Antwerp) ont récemment été annoncés du côté de l’OL, qui semble faire du milieu de terrain son principal chantier. L’information révélée par le compte insider @ArmenieFootball semble confirmer cette tendance puisque le média révèle sur X que l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs très intéressés par le profil du meneur de jeu arménien (25 sélections) Eduard Spertysan.

Auteur de 25 buts depuis qu’il a débuté avec les professionnels à Krasnodar en 2021, il vient de boucler une saison intéressante à 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues en Russie. Le profil du joueur de 23 ans semble beaucoup plaire à David Friio et à la cellule de recrutement lyonnaise, mais il faudra mettre le paquet pour le déloger du championnat russe. Et pour cause, Krasnodar a blindé le contrat de sa pépite jusqu’en juin 2026. Lyon aura donc fort à faire pour le recruter d’autant plus qu’un autre club de Ligue 1 est sur les rangs pour accueillir celui qui est considéré comme un spécialiste des coups de pieds arrêtés : Lille. Les Dogues ont eux aussi manifesté leur intérêt pour Eduard Spertysan, qui pourrait bien se faire un nom dans les semaines à venir du côté du championnat de France.