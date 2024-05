Pépite en devenir, l'OL ne le laissera pas partir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une tendance forte se dessine à l'OL en ce qui concerne Mahamadou Diawara, qui a disparu des radars cette saison. Mais Pierre Sage et le club lyonnais lui font confiance pour l'avenir.

Piqué l’an dernier au PSG à la sortie de son centre de formation, Mahamadou Diawara a connu une première contrastée à l’Olympique Lyonnais. Le longiligne milieu de terrain n’a que 19 ans, mais il n’a pas pris une part prépondérante dans la bonne saison rhodanienne au final. Inutilisé au départ, il a fait partie des joueurs mis en avant par Fabio Grosso, avec même des titularisations à plusieurs reprises. Sans que cela ne permette à Lyon de remonter au classement. Avec l’arrivée de Pierre Sage, il a disparu des radars, ne disputant que 11 minutes en match officiel sur les 15 derniers matchs de la saison. Avec son contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Longjumeau pouvait légitimement se demander si l’OL n’allait pas l’envoyer ailleurs cet été. Surtout qu’en cas de vente pour 2 ou 3 millions d’euros, Lyon ne serait pas perdant pour un joueur arrivé libre il y a un an.

Diawara, un comportement qui plait à Lyon

Fin de ma première saison avec @ol

Merci à Dieu pour cette belle aventure et à vous, supporters, pour votre soutien fidèle.



Des hauts et des bas, mais beaucoup d'apprentissage. Hâte de vous retrouver la saison prochaine 🔴🔵🦁 pic.twitter.com/pywShLPzpF — Mahamadou Diawara (@M_dwr8) May 29, 2024

Mais selon le suiveur de l’actualité lyonnaise Olivier Salmon, aucune vente de Mahamdou Diawara n’est prévue cet été. Au contraire, l’OL aurait discuté avec lui et aurait convenu de lui redonner sa chance la saison prochaine, le compte spécialisé évoquant même des « garanties de temps de jeu dans la rotation pour la saison à venir ». Des promesses qui n’engagent que ceux qui y croient, mais en tout cas, le mercato devrait être calme pour le jeune milieu de terrain, prévu pour être à la reprise et effectuer au moins la préparation avec l’OL. Sur les réseaux sociaux, Diawara est allé en ce sens, reconnaissant « des hauts et des bas » dans la saison mais affichant sa volonté de continuer à évoluer et à apprendre à Lyon. Une attitude qui plait en tout cas dans la cité rhodanienne, où on estime qu’avec la Coupe d’Europe, l’OL va tout de même devoir présenter plus de choix dans tous les secteurs de jeu.