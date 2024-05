Konaté dit non, le PSG ne le fait pas vibrer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Associé au Paris Saint-Germain, Ibrahima Konaté n’est absolument pas perturbé par les rumeurs. Le défenseur central se voit rester à Liverpool malgré son lien avec la capitale française, sa ville de naissance.

C’est l’une des difficultés à gérer pour Didier Deschamps et ses hommes. Pendant la préparation de l’Euro, plusieurs joueurs de l’équipe de France feront l’objet de différentes rumeurs sur leur avenir. Celui de Kylian Mbappé devrait être réglé en début de semaine prochaine. Mais d’autres éléments comme Ibrahima Konaté verront leur nom alimenter la rubrique mercato. Pourtant, le défenseur central de Liverpool, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, n’envisage pas de quitter les Reds cet été.

Konaté la tête à Liverpool

« Je suis focalisé sur le terrain et l'Euro, a répondu le natif de Paris à RMC. Je n'y pense même pas. Il me reste deux ans de contrat, je suis content à Liverpool donc j'ai la tête là-bas. Le PSG ? Ah, j'ai vu ça ! Laissez-moi tranquille (rires) ! Je suis Français. Entendre que le PSG est intéressé, d'accord mais ça me fait "ni chaud ni froid" car je n'ai pas eu de conversation avec eux ou qui que ce soit. Je suis vraiment focalisé sur le terrain. Ah bon, les supporters veulent me voir venir ? Il faudra me montrer, je ne fais pas trop attention ! »

« C'est un peu logique car je suis né en France et à Paris. J'ai six grands frères et les six supportent le PSG je pense, en tout cas quatre ou cinq au moins. On a regardé pas mal de matchs ensemble, ils m'ont déjà ramené au stade plus jeune avant que j'aille au centre de formation. Il y a une petite histoire avec le PSG mais j'ai fait la mienne, où j'ai joué à Sochaux puis Leipzig avant Liverpool donc je suis heureux », a conclu Ibrahima Konaté, qui ne se laissera pas perturber avant la compétition en Allemagne.