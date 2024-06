OL ‍: Les supporters piégés par un chauffeur venu de Paris ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Une semaine après les graves incidents intervenus sur la route de la finale de la Coupe de France, du côté de Lyon on se demande si l'un des chauffeurs d'un bus transportant des supporters de l'OL n'a pas contribué directement à ce chaos.

L'enquête déclenchée suite aux violents événements intervenus à un péage de l'A1 menant vers Lille et la finale de la Coupe de France s'annonce longue, mais une personne commence à attirer l'attention de tous. En effet, le chauffeur du bus qui a entièrement brûlé suscite bien des interrogations comme le révèle ce samedi L'Equipe. Ce véhicule, qui était référencé comme le bus numéro 7, était arrivé en retard dès le matin à Lyon où il venait récupérer des supporters et il arrivait comme deux autres véhicules de Paris. D'autre part, le chauffeur de ce bus avait été changé peu de temps avant qu'il soit stoppé à un péage et incendié dans des circonstances à déterminer. Et surtout, il a fui après les graves incidents. Autrement dit, du côté de Lyon, on n'est pas loin de penser que le chauffeur a participé de manière très active à un guet-apens.

Un chauffeur qui s'enfuie avec les clés du bus

Notre confrère Simon Bolle révèle que l'attitude de ce chauffeur est au coeur de toutes les supputations. « L’attitude, pointée de manière concordante dans de nombreux médias, du conducteur du car n°7 incendié, qui avait remplacé un collègue quelques minutes avant les faits et qui a pris la fuite, seul, avec les clés puis à bord d'un véhicule selon un témoin, et alors que l'escorte policière lui aurait demandé de forcer le passage pour justement éviter de se retrouver coincé sous la barrière avec les passagers. A-t-il pris peur au vu du chaos ? Ou a-t-il été « complice » d'un supposé « guet-apens », comme le présument des Lyonnais, déjà échaudés, le matin même, par l'arrivée très tardive de trois des sept cars - certains depuis... Paris - à Bron, lieu du départ ? L'exploitation des bandes de vidéosurveillance sera cruciale », explique le journaliste de L'Equipe, confirmant que les autorités accusent toujours l'organisation lyonnaise d'avoir été défaillante dans le cheminement des bus, tandis que l'OL rejette tout cela en expliquant avoir suivi scrupuleusement ce que demandait l'escorte mise en place pour emmener tout le monde à la finale de la Coupe de France au Stade Mauroy à Lille.