OL-PSG ‍: Les supporters lyonnais accusés de « ‍semer la terreur ‍»

Encore des révélations peu glorieuses sur la finale de Coupe entre l'OL et le PSG. Ce sont les supporters lyonnais qui se sont acharnés sur un stade de restauration, provoquant la terreur chez les employés.

Les révélations se multiplient autour du match entre l’OL et le PSG, qui a permis à Paris de remporter la finale de la Coupe de France. Mais pour ce match délocalisé à Lille, les problèmes ont tout de même été nombreux. Avant la rencontre, des affrontements violents ont eu lieu au péage de l’A1, et la seule bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu de blessés trop graves ou de morts vu le bus incendié et les supporters cagoulés et armés qui se sont affrontés. Une enquête est en cours mais l’absence d’interpellations et les faibles éléments rendent compliquées les investigations.

Plus de bières, les supporters lyonnais cassent tout

Dans le stade et dans les tribunes, le match s’est tout de même globalement bien déroulé. En revanche, en coulisses, cela n’a une nouvelle fois pas été joli. Le stade de Villeneuve-d’Ascq avait publié des photos de l’état de ses toilettes, saccagés par les « supporters » pour le simple plaisir de casser. Et en cette fin de semaine, de nouveaux témoignages viennent encore ternir l’image des « supporters », notamment côté lyonnais. En effet, un manque de bière déploré très tôt dans un des stands du stade du côté de l’OL, a provoqué une rage incroyable et un déferlement de violence qui a choqué les salariés de la société chargés d’animer un stand de restauration.

La honte. pic.twitter.com/EHBkrUvM8A — La Voix Des Dogues 🔴 (@voixdesdogues) May 26, 2024

Une employée de la société en charge du point de vente raconte ainsi à La Voix du Nord que l’absence de bières a provoqué d’incroyables réactions, « semant la terreur » selon le journal local. « C’est là que ça a dégénéré : les supporters lyonnais ne nous lâchaient plus, ils ont commencé à nous insulter, à s’énerver alors que le match n’avait pas encore commencé. Ils se sont déchaînés sur notre point de vente et ceux aux alentours, qui étaient fermés aussi », explique la vendeuse, qui a reçu l’ordre de fermer son point de vente et de se barricader avec une dizaine de personnes à l’intérieur pendant 1h30, le temps que la sécurité parvienne enfin à intervenir pour libérer les vendeurs. Une scène traumatisante alors que la société commerciale et les employés se réservent le droit de porter plainte, surtout qu’ils ont filmé les scènes où les supporters tentaient de forcer l’entrée du stand.