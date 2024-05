OL: 75 ME, le montant qui calme l'euphorie lyonnaise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lanterne rouge de Ligue 1 après la 15e journée, l’Olympique Lyonnais a réussi une incroyable remontée jusqu’à la sixième place au terme de la saison. Un exploit inédit pourtant minimisé par l’énorme montant dépensé lors des deux derniers mercatos.

Malgré la défaite en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-1) samedi dernier, l’Olympique Lyonnais n’a pas à rougir de sa saison. Le club rhodanien occupait encore la place de lanterne rouge après 15 journées de Ligue 1, moment où les statistiques l’envoyaient en Ligue 2 avec certitude. Il était alors impossible d’imaginer une incroyable remontée jusqu’à la sixième place ainsi qu’une qualification directe en Ligue Europa. Certains paramètres viennent néanmoins minimiser la performance des Gones.

En début de saison, l’Olympique Lyonnais était déjà programmé pour jouer le haut de tableau. Et le mercato réalisé en janvier dernier a joué un rôle important dans son exploit. Cet hiver, le club de John Textor a en effet misé 56,13 millions d’euros, soit un total de 75,47 millions d’euros sur les deux derniers mercatos. En comptant ces deux fenêtres, Lyon est la cinquième équipe la plus dépensière de Ligue 1, ce qui correspond plutôt bien à son classement final. Le propriétaire américain n’a donc pas à regretter ses décisions prises ces derniers mois, contrairement à certains de ses homologues et concurrents.

L'OM et Rennes se sont trompés

On pense principalement à l’Olympique de Marseille qui, avec 102,60 millions d’euros, se classe deuxième au classement des écuries ayant le plus dépensé pendant les mercato d’été et d’hiver. Tout ça pour finir huitième et sans compétition européenne la saison prochaine. Il faut également souligner les 84,40 millions d’euros misés par le Stade Rennais et son directeur sportif Florian Maurice. Malgré son statut de quatrième équipe la plus dépensière en Ligue 1, le club breton a seulement terminé l’exercice en 10e position.