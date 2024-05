OL ‍: Il accuse Aulas de ne pas avoir fait le ménage dans les tribunes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont sous le choc du grave incident intervenu sur la route de la finale de la Coupe de France, mais également des images vues au Groupama Stadium. Et certains souhaitent que le ménage soit fait.

Entre les images d’un bus de supporters en feu au péage de l’A1 alors qu’il roulait vers Lille à l’occasion de la finale contre le PSG, et celles d’un supporter de l’OL donnant volontairement des coups de coude à une jeune fille au seul prétexte qu’elle était voilée, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont des dossiers à traiter. Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL, l'a promis, le club allait se saisir de l'ensemble de ces graves incidents afin de les régler rapidement. Ce mercredi, dans les colonnes du Progrès, un supporter de Lyon présent dans l'un des bus attaqués par des ultras parisiens, revient sur toute cette séquence et pense que l'OL doit profiter de cela pour enfin se débarrasser d'une certaine frange raciste de ses supporters.

L'OL doit déchirer cette étiquette

L’Olympique Lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, l’OL a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les… pic.twitter.com/NB5DJNZek8 — Olympique Lyonnais (@OL) May 27, 2024

Car ce n'est pas la première fois que certains fans de l'OL sont pointés du doigt, on se souvient notamment que lors du match annulé à Marseille suite à l'attaque du bus de Lyon par des voyous, quelques supporters lyonnais avaient clairement eu un comportement raciste. Alors, ce membre encarté du kop Virage Nord, qui a forcément été choqué par ce qu'il a vu, estime que du côté de John Textor et de Laurent Prud'homme on doit faire ce que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais n'a jamais fait. « ‘‘À mort les fachos’’, c’est ce qu’on a entendu (pendant l’attaque). On paye cette réputation de racistes à cause d’une minorité. J’encourage le club à continuer à faire le ménage, ce que n’a jamais fait Jean-Michel Aulas », explique, dans le quotidien régional, ce jeune supporter lyonnais, très agacé de voir que son club préféré traîne cette sale image.