Un coup en Angleterre pour 0 euro, l'OL lance son mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne veut pas commettre les erreurs du passé. L'objectif est de réaliser un mercato estival ambitieux pour démarrer de la meilleure des manières possibles le prochain exercice.

A Lyon, la saison qui vient de s'écouler aura été très riche en émotions. Le club rhodanien est parvenu à se qualifier pour la Ligue Europa alors que le maintien était mal embarqué l'hiver dernier. Frustration néanmoins, la finale de la Coupe de France perdue face au PSG. Afin de repartir sur de bonnes bases, l'OL veut démarrer fort son mercato estival. Du lourd est courtisé avec la récente qualification en Europa League, sachant également que pas mal de joueurs sont annoncés sur le départ cet été.

L'OL va entamer très fort son mercato estival

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par W I L F R E D N D I D I (@ndidi25)

Selon les informations de Foot Mercato, l'OL a grandement accéléré dans le dossier Wilfred Ndidi. Le milieu de terrain de Leicester est en fin de contrat et se présente comme une très belle opportunité de marché pour les Gones. Un accord avec le Nigérian est plus proche que jamais. Assurément un très joli coup si le transfert se réalisait. A 27 ans, Ndidi totalise 261 matches toutes compétitions confondues avec les Foxes, dont 192 de Premier League. Son expérience serait donc un énorme plus pour l'Olympique Lyonnais. A noter que le Real Betis et Everton étaient aussi sur le dossier, qui devrait donc être remporté par les Rhodaniens. Du côté des départs dans l'entrejeu, Foot Mercato précise qu'Orel Mangala, Corentin Tolisso, Paul Akouokou ou encore Johann Lepenant pourraient quitter le navire. Quid également d'Alexandre Lacazette, courtisé en Arabie saoudite et qui est actuellement en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière. A Lyon, l'été sera chaud et les fans sont très curieux de savoir qui débarquera pour renforcer l'effectif de Pierre Sage.