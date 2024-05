Pari perdu, l’OL récupère 5 ME pour son flop

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé l’été dernier en provenance de Sochaux, Skelly Alvero va déjà quitter l’Olympique Lyonnais de manière définitive. Suite à son prêt conclu en janvier, le milieu de terrain va rester au Werder Brême, cette fois dans le cadre d’un transfert estimé à cinq millions d’euros.

Skelly Alvero ne reviendra pas à l’Olympique Lyonnais. Prêté au Werder Brême cet hiver, le milieu de 22 ans sera définitivement transféré au club allemand. Le site de L’Equipe annonce un accord à hauteur de cinq millions d’euros entre les deux formations qui ont peut-être renégocié le prix initialement fixé. Le prêt payant (250 000 euros, plus 100 000 euros en bonus) du Franco-Angolais contenait effectivement une option d’achat « d’un maximum de 6,250 millions d’euros » selon le communiqué rhodanien fin janvier.

Quoi qu’il en soit, l’Olympique Lyonnais récupère l’argent misé sur l’ancien joueur de Sochaux. L’été dernier, le club de John Textor avait dépensé quatre millions d’euros (plus un millions d’euros en bonus et 10% sur une éventuelle plus-value) pour valider le transfert de Skelly Alvero. La direction croyait beaucoup en son potentiel, d’où la signature d’un long contrat de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2028. Moins d’une année plus tard, le grand milieu de terrain (2,02m) se dirige déjà vers une sortie définitive.

Une seule titularisation en Bundesliga

Rien de très étonnant dans la mesure où Skelly Alvero n’a disputé que huit matchs de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais avant son départ en prêt. Malgré son but inscrit face à Metz (1-1) le 5 novembre, on ne peut pas dire que la recrue estivale ait marqué les esprits avec les Gones. A noter que le natif de Stains n’a pas joué davantage en Allemagne. Eloigné des terrains pendant près d’un mois à cause d’une blessure à l’épaule, le flop de l'OL n’est apparu qu’à six reprises en Bundesliga, pour une seule et unique titularisation. Suffisant pour convaincre le Werder Brême de le conserver.