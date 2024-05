OL ‍: Depay pour remplacer Lacazette, le coup de folie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors qu’un départ d’Alexandre Lacazette semble de plus en plus probable, l’OL s’active pour recruter du lourd afin de le remplacer. Les dirigeants lyonnais ont notamment coché le nom de Memphis Depay.

Certains joueurs sont plus faciles que d’autres à remplacer et nul doute que pour l’Olympique Lyonnais, un potentiel départ d’Alexandre Lacazette laisserait un vide énorme. L’attaquant de 33 ans, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, est courtisé par l’Arabie Saoudite. Son profil plait aux clubs de Saudi Pro League, lesquels sont prêts à lui offrir un pont d’or afin de le déloger de l’OL à un an de la fin de son contrat. Selon L’Equipe, Alexandre Lacazette pourrait se laisser tenter et quitter son club formateur après l’avoir ramené en Europe. Pour lui succéder, l’état-major lyonnais vise du lourd et selon les informations de Todo Fichajes, un nom ressort au cours des dernières heures.

Il s’agit d’un joueur bien connu des supporters de l’OL puisque la piste révélée par le média espagnol mène à Memphis Depay. En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, l’international néerlandais, qui va disputer l’Euro cet été, cherche un club qualifié pour la coupe d’Europe afin de poursuivre sa carrière. Lyon coche ce critère après avoir arraché sa qualification directe pour l’Europa League en fin de championnat. Son agent a reçu un premier intérêt de la part des Gones, mais le club de John Textor devra rapidement se positionner s'il veut recruter Memphis Depay car un autre club est sur les rangs et n’a pas l’intention de perdre du temps.

L'OL en concurrence avec Gérone pour Depay

Il s’agit de Gérone, troisième de Liga cette saison et directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le club entraîné par Michel a besoin de renforts d’expérience pour disputer la coupe d’Europe la saison prochaine et fait de Memphis Depay sa priorité en attaque. On se dirige donc vers un duel entre Gérone et l’Olympique Lyonnais pour la signature de Memphis Depay mais selon le média, l’été sera long et ce dossier pourrait s’éterniser. En effet, l’international néerlandais pourrait trancher la question de son avenir seulement après l’Euro. L’occasion de faire grimper les enchères, notamment en cas de belles performances sous les couleurs des Pays-Bas durant l’été.