7 ME pour Lepenant, l’OL rêve d’un gros coup

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Malgré la défaite en finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais a réalisé une excellente fin de saison et doit désormais réfléchir aux travaux du mercato estival. Un joueur oublié de l'effectif pourrait rapporter 7 millions d'euros.

Grâce à sa sixième place obtenue en Ligue 1, l'OL va disputer l'Europa League la saison prochaine. Une qualification européenne presque inattendue, compte tenu du début de saison catastrophique des Gones. Mais la seconde partie de l'exercice 2023/2024 a été bien meilleure. Néanmoins, Lyon va certainement opérer plusieurs changements majeurs cet été, notamment au sein de l'effectif. Plusieurs joueurs sont sur le départ, comme Anthony Lopes, où cela est déjà acté. Mais d'autres joueurs plus anciens pourraient également être poussés vers la sortie comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Maxence Caqueret. De plus, l'OL souhaite renflouer les caisses pour investir massivement sur le marché des transferts. Johann Lepenant, qui a été victime d'une grave blessure cette année, risque de se retrouver sur la liste des joueurs indésirables, car il conserve une belle cote auprès des clubs étrangers.

Lyon rêve gros avec Johann Lepenant

Évalué à 7 millions d'euros, Johann Lepenant pourrait rapporter une belle somme à l'OL. Car le milieu de terrain ne semble pas entrer dans les plans de Lyon pour la saison prochaine. Reste encore à déterminer si Pierre Sage va bel et bien rester l'entraîneur du club rhodanien. Acheté pour 4,25 millions d'euros en provenance de Caen, en 2022, Johann Lepenant a des touches en Bundesliga d'après le site Lyon Foot. Une bonne nouvelle car les Gones vont potentiellement débourser 40 millions d'euros pour définitivement recruter Saïd Benrahma, Orel Mangala et Duje Caleta-Car. Ainsi, le club dirigé par John Textor doit faire des économies et va être obligé de vendre certains joueurs. Johann Lepenant, qui n'a disputé que 6 matchs cette saison avec sa blessure, est plus que jamais proche de quitter l'OL.