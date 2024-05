OL ‍: Rayan Cherki au PSG, Al-Khelaïfi pose une condition

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki n’est pas certain de rester à l’OL la saison prochaine. A l’affût depuis plusieurs semaines, le PSG est toujours très attentif à la situation de l’international espoirs français.

Auteur d’une saison en dents de scie avec l’Olympique Lyonnais (3 buts, 9 passes décisives), Rayan Cherki sera l’un des joueurs à suivre lors de ce mercato estival. Et pour cause, l’international espoirs français n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur puisque son bail expire en juin 2025. A moins d’une grosse surprise, le natif de Lyon ne prolongera pas dans la capitale des Gaules, ce qui signifie que John Textor et David Friio ont tout intérêt à le vendre cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Pierre Sage ne s’y opposera sans doute pas, lui qui n’a pas vraiment fait de Rayan Cherki un titulaire indiscutable lors de ces six derniers mois puisque sur le couloir, Ernest Nuamah lui a souvent été préféré.

A en croire les informations du Quotidien du Sport, il n’est cependant pas exclu que Rayan Cherki reste en Ligue 1 la saison prochaine. En effet, le Paris Saint-Germain est toujours très attentif à la situation du milieu offensif de 20 ans. Un an après avoir misé 50 millions d’euros sur Bradley Barcola, le champion de France en titre n’exclut pas de soumettre une proposition à l’OL pour s’attacher les services de Rayan Cherki. En revanche, il n’est pas question pour le PSG d’investir une très grosse somme sur Cherki comme cela a été fait avec Barcola il y a douze mois.

Le PSG ne fera pas de folies pour Cherki

Même si l’intérêt est présent pour le milieu offensif lyonnais, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas faire de folie dans ce dossier avec un joueur irrégulier dont le contrat arrive à échéance dans un an. Si l’OL venait à se montrer trop gourmand, le PSG n’insistera pas et les dirigeants lyonnais laisseront alors trainer leurs oreilles du côté de la Premier League, où certains clubs sont également intéressés. L’été dernier, l’intérêt de Chelsea avait été évoqué mais avec le départ de Mauricio Pochettino, rien ne dit que les Blues seront toujours actifs dans le dossier Rayan Cherki. Valorisé à hauteur de 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu offensif d'1m70 ne sera pas bradé par l'état-major du club rhodanien, mais pourra difficilement être vendu au-delà de cette somme. Le PSG a en tout cas fait passer le message, il n'y aura pas d'offre déraisonnable pour un joueur qui n'a pas réellement explosé, et se trouve libre dans un an.