OL ‍: Lacazette cible principale d’un géant turc au mercato ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Une fois de plus capital pour l’OL cette saison avec 22 buts et 5 passes décisives, Alexandre Lacazette attire les convoitises, à un an de la fin de son contrat dans la capitale des Gaules.

Les buteurs trentenaires de Ligue 1 ont la cote sur le marché des transferts. A l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé après sa belle saison à Marseille, Alexandre Lacazette est un joueur très suivi cet été. Et encore davantage que l’international gabonais puisque sa situation contractuelle est très favorable aux courtisans du meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, dont le contrat sur les bords du Rhône expirera en juin 2025. A un an de la fin de son contrat, le natif de Lyon peut rester dans son club formateur ou faire le choix de signer un dernier bail très lucratif à l’étranger.

ÖZEL | Fenerbahçe, Olympique Lyon'dan Alexandre Lacazette'i transfer etmek istiyor. Oyuncu forvet listesinde öncelikli durumda. pic.twitter.com/0c9sTgxHBU — Enganche Sports (@enganchesports) May 29, 2024

L’Arabie Saoudite a déjà manifesté son intérêt pour récupérer le capitaine lyonnais, mais la Saudi Pro League n’est pas la seule destination possible pour l’international français (16 sélections). En effet, selon les informations du média turc Enganche Sports, Fenerbahçe a fait d’Alexandre Lacazette sa cible n°1 en attaque dans l’optique du prochain mercato. Le buteur de l’OL est la piste « prioritaire » du dauphin de Galatasaray, qui souhaite renforcer son effectif afin de lutter pour le titre de champion de Turquie la saison prochaine.

Après l'Arabie Saoudite, la Turquie fonce sur Lacazette

Dans leur esprit, les dirigeants du club turc souhaitent foncer sur Alexandre Lacazette afin de compenser le probable départ de Michy Batshuayi, ancien buteur de l’OM auteur de 24 réalisations cette saison et dont le contrat arrive à expiration le 30 juin. Le club turc rêve de Lacazette pour l’associer à Edin Dzeko et former un duo offensif à la fois très expérimenté et diablement efficace. Reste maintenant à voir si cette proposition sera de nature à convaincre Alexandre Lacazette, lequel se pose des questions sur son avenir et n’a pas encore pris de décision définitive. Il sera également intéressant de voir quel sera le prix fixé par l’OL pour racheter les douze derniers mois de contrat de son capitaine. Mais du côté des supporters rhodaniens, on tremble de plus en plus à force que les intérêts se multiplient pour le « général » Lacazette.