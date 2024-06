Droits TV ‍: Canal+ sort ses muscles et frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits TV devient explosif, Canal+ étant notamment considéré comme le facteur bloquant dans ce dossier. Le patron de la chaîne cryptée hausse le ton.

Quelques semaines après avoir prévenu qu'il refusait d'être considéré comme le « fossoyeur de la Ligue 1 », Maxime Saada s'offusque très clairement que certains puissent reprocher à Canal+ d'être le fautif dans le fiasco de la vente des droits TV du Championnat jusqu'en 2029. Il est vrai que la chaîne cryptée avait été traité de manière brutale lorsque la LFP avait choisi Médiapro comme diffuseur, avant l'ère Vincent Labrune, et cela n'a pas été mieux depuis, le contrat entre la Ligue de Football Professionnel et Prime Vidéo ayant été considéré comme une vraie trahison par le diffuseur historique du football. Alors, le patron de Canal+ n'a pas laissé passer deux récents articles dans L'Equipe et dans Le Parisien, estimant que ces deux médias avaient tout inventé concernant la position de sa chaîne dans ce dossier de la Ligue 1.

Canal+ n'est pas la chaîne qui veut tuer la Ligue 1

Quasiment tout est faux concernant @canalplus dans ce papier… De même que ceux rapportés dans @le_Parisien avant-hier. Aucun “deal” tel que celui indiqué n’a été discuté, les montants de valorisation ou d’abonnés “estimés” par @canalplus ne sont pas les nôtres, etc. #intox — Maxime Saada (@maxsaada) May 31, 2024

Maxime Saada ne s'est pas fendu d'un communiqué, mais comme il le fait régulièrement, c'est via les réseaux sociaux que le grand patron de Canal+ a donné sa version des faits. « Quasiment tout est faux concernant Canalplus dans le papier de L’Equipe… De même que ceux rapportés dans Le Parisien avant-hier. Aucun “deal” tel que celui indiqué n’a été discuté, les montants de valorisation ou d’abonnés “estimés” par Canalplus ne sont pas les nôtres, etc. #intox », a lancé Maxime Saada, qui ne souhaite plus que sa chaîne soit mêlée à toutes les supputations faites autour de la possibilité de s'associer à Beinsports ou pas, ou même d'une volonté de bloquer les négociations. Le président du directoire de Canal+ est donc clairement attentif à ce dossier, mais ne souhaite pas que certains aillent trop loin. En attendant, à presque deux mois de la reprise du championnat de Ligue 1, les 18 clubs de l'élite ne savent pas où sera diffusé la L1 et n'ont surtout aucun chèque des droits TV à mettre dans les caisses.