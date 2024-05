Sonia Bompastor quitte l'OL et signe à Chelsea

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir tout gagné comme joueuse puis comme coach de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Sonia Bompastor quitte l'OL et s'est engagée avec Chelsea. Elle est suivie en Angleterre par Camille Abily et Théo Rivrin, ses deux adjoints.

« L’Olympique Lyonnais Féminin informe du départ de son entraîneure principale Sonia Bompastor et de ses adjoints Camille Abily et Théo Rivrin. Arrivées en 2006, deux ans après la création de la section féminine de l’OL, Sonia Bompastor et Camille Abily ont joué un rôle prépondérant au sein du club et marqué de leur empreinte l'histoire de l’équipe féminine. En 2021, Sonia Bompastor devient l’entraîneure principale de l'OL Féminin. Sous sa direction, le club a remporté 3 Championnats de France (2022, 2023, 2024), 2 Trophées des Championnes (2022, 2023), 1 Coupe de France (2023) et 1 Women’s Champions League (2022) devenant ainsi la première femme à gagner ce trophée en tant que joueuse et entraîneure. Depuis cinq saisons dans le staff technique, Camille Abily est également une figure emblématique de l’OL Féminin. L’ensemble du club tient à remercier chaleureusement Sonia Bompastor, Camille Abily et Théo Rivrin, pour leur dévouement tout au long de leurs années au club. L’Olympique Lyonnais Féminin tient à réaffirmer l'ensemble des ambitions de l'équipe pour perpétuer l'héritage et poursuivre sa quête de l'excellence », annonce l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Figures emblématiques de l'OL depuis 2006, Sonia Bompastor et Camille Abily quittent le club. 🔚❤️💙 pic.twitter.com/ieUUjvqrnQ — OL Féminin (@OLfeminin) May 29, 2024