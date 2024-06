Martial à l'OM, Longoria a un énorme plan

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Anthony Martial va quitter Manchester United libre de tout contrat. L'international français garde une belle cote sur le marché malgré son irrégularité constante.

Après des années de service à Manchester United, Anthony Martial va quitter les Red Devils. Le joueur de 28 ans est à l'écoute des propositions qui lui sont faites afin de relancer sa carrière. L'ancien de Monaco pourrait d'ailleurs retourner en Ligue 1, là où il garde une belle cote. Deux clubs sont notamment intéressés pour le rapatrier : l'OM et l'OL. Les deux Olympiques sont à l'affût dans les dossiers de joueurs en fin de contrat et Martial pourrait être la perle rare.

Selon les informations de Homme du match, Pablo Longoria, en plus de sa volonté de recruter Simon Banza, est charmé à l'idée d'associer Martial à Pierre-Emerick Aubameyang. Son expérience et ses qualités techniques pourraient rendre pas mal de services au collectif phocéen. Cependant, le flou autour de l'entraîneur devra être levé, alors que ce dernier aura certainement un droit de regard sur le mercato.

L'OM ou l'OL, Martial aura du choix au mercato

Concernant l'OL, les Gones suivent aussi Martial. Formé au club, le Français pourrait avoir une seconde chance dans le Rhône. Sky Sports indique que les Gones sont intéressés par son profil en cas de départ d'Alexandre Lacazette en Arabie saoudite. Tout pourrait bientôt se décanter dans ce dossier qui a de quoi en charmer plus d'un. Malgré tout, une arrivée de Martial à l'OM ou l'OL resterait un pari. Souvent blessé et peu en vue depuis de longs mois, l'ancien de Monaco n'a pris part qu'à 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec les Red Devils pour 2 buts et 1 passe décisive délivrée. Famélique pour un joueur de son profil mais qui ne faisait plus du tout partie des plans d'Erik Ten Hag.