L’OL perd son temps, Ndidi rêve beaucoup plus grand

En fin de contrat à Leicester City, Wilfried Ndidi se dirige vers un départ libre cet été. L’Olympique Lyonnais fait partie des nombreuses formations prêtes à l’accueillir. Mais les conditions posées par le milieu nigérian anéantissent les chances du club rhodanien sur ce dossier.

Très actif cet hiver, l’Olympique Lyonnais pourrait bien récidiver pendant le mercato estival à venir. Le récent sixième de Ligue 1 a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue Europa, une compétition qui nécessitera un effectif plus large la saison prochaine. Le club de John Textor a donc lancé les grandes manœuvres sans attendre l’ouverture du marché des transferts. Après l’annonce du transfert du latéral gauche brésilien Abner Vinicius en provenance du Betis Séville, l’Olympique Lyonnais va tenter de convaincre Wilfried Ndidi.

Ndidi veut jouer la LdC

Le milieu de 27 ans vient de contribuer au retour de Leicester City en Premier League. Mais son contrat arrive à expiration le mois prochain. Et pour le moment, une prolongation ne semble pas d’actualité. Le finaliste malheureux de la Coupe de France y voit donc un joli coup à saisir. Mais sans surprise, plusieurs obstacles se dressent sur la route de l’Olympique Lyonnais. Il fallait évidemment s’attendre à voir des concurrents débarquer en nombre sur ce dossier.

Le FC Séville et le Betis sont annoncés parmi ses courtisans, tout comme Newcastle et Everton en Angleterre. Rien de très convaincant pour l’international nigérian qui, d’après les informations récoltées par Todofichajes, espère rejoindre une équipe plus ambitieuse. Wilfried Ndidi réclamerait un salaire imposant et la garantie de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Autant dire que l’Olympique Lyonnais ne fait pas partie de ses plans. L’ancien joueur de Genk a plutôt proposé ses services à l’Atlético Madrid, qui n’a pas donné suite à ses avances.